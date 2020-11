Per promuovere il suo nuovo singolo Bella Thorne si è lanciata in una danza seducente in cui ha messo in mostra le sue curve mozzafiato.

Bella Thorne ha conquistato i fan dei social con la sua danza bollente e il suo fisico da urlo. La giovane attrice ha deciso di promuovere il suo nuovo singolo, Lonely, regalando ai fan un siparietto bollente (con tanto di maglietta alzata e nessun reggiseno), che ovviamente non ha mancato di sollevare commenti entusiastici. Attualmente la Thorne si troverebbe in Italia con il suo fidanzato, Benjamin Mascolo.

Bella Thorne: il balletto bollente

Con la sua bellezza mozzafiato e le sue curve da capogiro, Bella Thorne ha sedotto i fan dei social regalando loro un breve video del suo balletto bollente. Per l’occasione l’attrice (con la maglietta arrotolata sotto al generoso décolleté) non ha mancato di mettere in mostra le sue grazie più del dovuto, attirando centinaia di ammiratori.

Bella Thorne

A quanto pare lei e il fidanzato, Benjamin Mascolo, sarebbero insieme a Roma dove avrebbero preso parte alle riprese di un film che li vedrà per la prima volta insieme sul set.

Il film insieme al fidanzato

Per quanto riguarda la prima pellicola che vedrà Benjamin Mascolo in veste d’attore accanto alla seducente fidanzata sembra che essa sarà diretta da Elisa Amoruso (che ha realizzato anche il docufilm Chiara Ferragni – Unposted) e che sarà incentrata su una storia d’amore. A Grazia la stessa Bella Thorne ha confessato a tal proposito:

“Sarà emozionante perché è la prima volta di Ben in un film e per me è eccitante lavorare con lui. È interessante guardare la crescita di un attore e, se si tratta della persona che ami, è ancora più speciale. Sono felice di accompagnarlo in questa nuova esperienza in quello che è un po’ il mio mondo”.