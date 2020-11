Vasco Rossi ha dedicato un post sui social a un terribile lutto che ha colpito lui e i cittadini della sua città natale, Zocca.

Vasco Rossi ha scritto un commovente post sui social per la scomparsa dello scrittore Marco Santagata, nato come lui a Zocca. In questi giorni molti hanno ricordato il grande critico e professore scomparso a 73 anni dopo aver lottato con una lunga malattia (che, a quanto riporta Pisa Today, sarebbe stata resa ancora più grave dalla sua positività al Coronavirus). Il rocker di Zocca ha scritto un commovente post di cordoglio rivolgendosi in prima persona al suo amico scomparso:

“Ciao Marco, ci mancherai molto “Professore”, con la tua intelligente e acuta ironia…tu eri il piu’ istruito e colto fra noi ..Una delle piu’ belle teste di Zocca, il nostro “paesello natio” che hai amato tanto. Sarai sempre vivo nei nostri cuori.”

Tra i tanti che hanno omaggiato e ricordato Marco Santagata attraverso i social vi è anche Vasco Rossi, legato al grande scrittore da una lunga amicizia sbocciata nel loro “paesello natio”, Zocca. I due erano buoni amici e infatti – a quanto riporta Fanpage – il rocker emiliano avrebbe spesso accompagnato Santagata alle presentazioni dei suoi libri in giro per l’Italia. Trattandosi di uno dei massimi esperti di lirica classica italiana (e in particolare Dantesca e Petrarchista) Santagata era considerato uno studioso di fama internazionale e nel 2003 si era aggiudicato il Premio Campiello (seguito nel 2006 dal Premio Stresa di Narrativa).

Tra gli hashtag usati nel suo post di lutto Vasco Rossi ha inserito anche #f*ckcovid, e infatti sembra – a quanto riporta Pisa Today – che il letterato fosse risultato positivo al Coronavirus, che avrebbe reso disperate le sue già precarie condizioni di salute. In tanti via social si sono uniti a Vasco Rossi esprimendo il loro dispiacere per la scomparsa di Santagata, che oltre alla professione di letterato era stato anche docente all’università di Pisa.