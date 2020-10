Gerry Scotti è risultato positivo al Coronavirus. Il conduttore ha annunciato via social la malattia e ha tranquillizzato i fan.

L’emergenza Coronavirus è tornata a stravolgere le vite degli italiani. Dopo una sorta di pausa estiva, quello che è stato ribattezzato il “virus democratico” sembra essere tornato più forte di prima. In questa seconda ondata, sono molti quelli che stanno combattendo con un mostro semi sconosciuto. Tra le persone risultate positive al Covid-19 c’è anche Gerry Scotti. Il conduttore, uno dei volti più amati della televisione nostrana, ha annunciato via Instagram di aver contratto la malattia.

Gerry ha spiegato di essere in isolamento domiciliare fiduciario e “sotto controllo medico”. Le sue condizioni di salute, almeno per il momento, non sembrano preoccupanti.

Gerry Scotti, il post su Instagram

La positività al Coronavirus di Scotti preoccupa i tanti colleghi di Mediaset, ma, stando ad un’indiscrezione lanciata da Tpi, tutti dovrebbero dormire sonni sereni. Gerry, infatti, avrebbe contratto il Covid-19 in ambito domestico e non negli studi del Biscione. Nelle ultime ore circolava la notizia di un conduttore Mediaset positivo al Coronavirus ed è stato proprio questo il motivo che ha spinto Scotti a fare chiarezza.

Gerry ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram e ha annunciato: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”.

Il giudice di Tu Si Que Vales, considerando il chiacchiericcio, ha voluto subito chiarire la situazione e ha ammesso la sua positività.

Gerry Scotti positivo: le sue condizioni

Scotti non ha aggiunto molti dettagli all’annuncio, ma ipotizziamo che le sue condizioni di salute siano buone. Il conduttore, infatti, è in quarantena presso la sua abitazione. Al momento, Gerry non ha confermato le indiscrezioni sul contagio, ma considerando che le registrazioni di Tu Si Que Vales e quelle di Chi vuol esser milionario? risalgono a settimane fa, Mediaset non dovrebbe avere alcun problema.

L’annuncio della positività di Scotti ha ottenuto il pieno di like. Tra i commenti, prima che gli stessi venissero limitati, spuntano quelli di Rudy Zerbi e Linus, grandi amici del conduttore.