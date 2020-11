Da quando Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si sono incontrate al GF Vip sembrano andare d’amore, ma dal passato spunta una strana lite.

Elisabetta Gregoraci, concorrente del GF Vip fin dalla primissima puntata, e Giulia Salemi, entrata in gioco da una manciata di giorni, sembrano andare d’amore e d’accordo. Eppure, la showgirl e l’influencer persiana hanno un trascorso non proprio idilliaco.

Stando a quanto diffuso dal settimanale Chi, le due hanno avuto una lite molto pesante circa 3 anni fa. Pare che all’epoca, Elisabetta avesse chiuso ogni rapporto con Giulia, ospite di Flavio Briatore. Cosa è successo tra la Gregoraci e la Salemi? Come mai in Casa non hanno accennato a questo diverbio del passato?

Elisabetta e Giulia: la lite

A guardarle nella Casa del GF Vip, Elisabetta e Giulia sembrano amiche per la pelle. Eppure, la realtà è ben diversa. A lanciare la bomba è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Sulla rivista del conduttore del reality più spiato d’Italia, si parla di una lite molto pesante andata in scena circa 3 anni fa a casa di Flavio Briatore. Si legge:

“Nella Casa Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci si sono mostrate fin dall’inizio molto amichevoli. Ma che strano: e pensare che Elisabetta, tre anni fa, quando aveva ospitato Giulia in Sardegna a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso il rapporto con la Salemi nel peggiore dei modi dopo una serie di litigi. Tutto dimenticato?”.

Elisabetta Gregoraci

Stando a quanto scrive Chi, l’influencer e la showgirl hanno avuto una discussione che si è conclusa con la chiusura di ogni rapporto. Il motivo, al momento, è avvolto nel mistero.

Elisabetta e Giulia al GF Vip: finte amiche?

Al momento, Giulia ed Elisabetta non hanno parlato della lite che le ha viste per anni ai ferri corti. Al GF Vip stanno dimostrando di aver dimenticato il passato, almeno questo è quello che sembra. La Salemi, inoltre, in un momento di relax ha chiesto alla Gregoraci news sull’ex marito.

“Sono tre anni (dalla separazione con Flavio, ndr). Mi hai mai visto con qualcuno? Uno solo con cui sono stata fidanzata due anni, ma è finita malissimo quindi figurati….È abbastanza possessivo. Sono sua…per lui”, ha ammesso la showgirl.

Le due “Vippone” sono finte amiche? Al momento non possiamo saperlo, ma la vecchia lite verrà di certo a galla.