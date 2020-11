Federica Pellegrini ha dichiarato di voler presto creare una famiglia tutta sua, ma per l’ultima volta vorrebbe anche partecipare alle Olimpiadi.

Nel 2019 Federica Pellegrini aveva affermato che dopo le Olimpiadi di Tokyo si sarebbe ritirata per realizzare il suo sogno di avere un figlio e creare una famiglia tutta sua. L’emergenza Coronavirus ha purtroppo fatto sì che il grande evento venisse rinviato, così come i progetti della nuotatrice (che tra le altre cose è risultata positiva al virus proprio nelle scorse settimane). La campionessa ha raccontato alla Repubblica di essersi data tempo fino ad agosto per prendere la sua decisione definitiva:

“Un figlio? Ci penserò quando ci dicono se faremo o no le Olimpiadi. La fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma, ma io sono una che quando prende una decisione cerco di portarla avanti. Mi sono data fino ad agosto di tempo, poi deciderò.”

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini: un figlio dopo le Olimpiadi?

L’emergenza Coronavirus ha messo lo zampino ai piani di Federica Pellegrini, che dopo le Olimpiadi di Tokyo sognava di ritirarsi e di avere un bambino. La campionessa ha rivelato a La Repubblica che adesso sarebbe decisa ad aspettare fino ad agosto 2021 prima di decidere se dedicarsi alle Olimpiadi o al progetto della maternità. Al suo fianco – ma sempre nell’ombra – c’è come sempre il fidanzato e allenatore Matteo Giunta, con cui ormai la storia procede a gonfie vele da anni.

La storia d’amore con l’allenatore

Nonostante la storia con Filippo Magnini fosse costantemente sotto i riflettori – complice la popolarità di entrambi – stavolta Federica Pellegrini ha deciso di vivere il suo amore con Matteo Giunta lontano da occhi indiscreti. I due si sono mostrati insieme in diverse occasioni pubbliche, ma non hanno mai ufficializzato la liaison. Giunta, oltre ad essere l’allenatore della campionessa, è anche cugino del suo famoso ex (con cui sembra che i rapporti non siano finiti nel migliore dei modi).