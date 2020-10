Arnold Schwarzenegger è stato operato al cuore per delle complicanze dovute a un’operazione subita nel 2018. Per tranquillizzare i fan l’attore ha condiviso uno scatto in cui è ritratto sul letto d’ospedale.

In tanti si sono preoccupati per le condizioni di Arnold Schwarzenegger, che da un letto d’ospedale ha ringraziato il team medico che si è preso cura di lui affermando di aver subito un’intervento al cuore, resosi necessario a causa di complicanze dovute a un’operazione subita nel 2018. “Mi sento benissimo e ho già camminato per le strade di Cleveland godendomi le incredibili statue. Grazie ai medici e infermieri che mi hanno assistito”, ha scritto l’ex governatore della California nella didascalia allo scatto.

Arnold Schwarzenegger: l’operazione al cuore

In tanti si sono allarmati vedendo l’ultimo scatto che Arnold Schwarzenegger ha postato sui social: nella foto l’attore – provato ma sorridente – si trova su un letto d’ospedale. Lui stesso ha spiegato ai fan di aver subito d’urgenza un’operazione al cuore per alcune complicanze dovute all’intervento subito nel 2018 relativo a “una nuova valvola aortica da abbinare alla nuova valvola polmonare dell’ultimo intervento chirurgico”, ha spiegato l’attore. Fortunatamente il delicato intervento sarebbe andato per il meglio e quindi Schwarzi potrà presto lasciare l’ospedale.

Arnold Schwarzenegger

Il primo intervento per impiantare la valvola cardiaca era stato subito dall’attore nel 1997, quando per un difetto congenito era stato costretto a operarsi.

La vita privata dell’attore

Schwarzenegger è stato sposato per 25 anni con Maria Shriver (nipote di John Fitzgerald Kennedy), madre dei suoi quattro figli Katherine, Christina, Patrick e Christopher. La coppia si è detta addio nel 2011 quando Schwarzenegger ha pubblicamente annunciato di aver scoperto di essere padre del piccolo Joseph, nato da una relazione extraconiugale tra l’attore e la domestica Patty Baena. In seguito alla separazione dalla moglie all’attore sono stati attribuiti moltissimi flirt e liaison, mentre l’ex moglie non l’avrebbe mai perdonato per il tradimento.