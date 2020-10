Attimi di paura per Luca Toni che ha subito, giovedì sera, una rapina a mano armata nella sua villa in provincia di Modena.

L’ex calciatore e campione del mondo nel 2006, Luca Toni, ha subito una rapina nella sua abitazione a Montale, una frazione di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. L’ex attaccante era in casa con i bambini quando tre banditi armati, con i volti coperti, hanno assaltato la sua abitazione, intimandogli di consegnare tutti i valori. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, i rapinatori avrebbero minacciato lui, senza prendersela con i bimbi che però si trovavano in quel momento con il padre.

Rapina nella villa di Luca Toni: il racconto

Momenti di paura per l’ex calciatore Luca Toni che ha comunicato attraverso un post pubblicato su Instagram di aver subito una rapina, chiedendo rispetto e privacy per lui e la sua famiglia in questo momento particolarmente dedicato.

“Siccome sta circolando la notizia , volevo comunicare che giovedì sera tra le 19.30 e le 21.30 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi“, ha scritto Luca Toni.

Per poi aggiungere: “La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi. A seguito della rapina sono intervenute le forze dell’ordine probabilmente chiamate dai vicini insospettiti da una macchina in movimento nella mia via; la vigilanza non si è accorta di nulla. Chiedo rispetto e privacy per me e la mia famiglia in questo momento. Grazie a tutti“.

Luca Toni in passato già vittima di un’aggressione

Numerosi i messaggi di vicinanza all’ex calciatore, come ad esempio quelli di altri volti noti del mondo del calcio, quali Fabio Quagliarella, Francesco Totti e Davide Bombardini. Luca Toni ha raccontato i dettagli di quanto accaduto ai Carabinieri che stanno quindi indagando sulla vicende, grazie anche all’ausilio delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

Purtroppo non è la prima volta che Luca Toni si ritrova a dover fare i conti con una rapina. Già nel 2008 l’abitazione del campione è stata oggetto di una rapina alla ricerca di monili doro e altri oggetti di valore. Nel febbraio del 2017, invece, l’ex calciatore, all’epoca dirigente dell’Hellas Verona, è stato aggredito ad Avellino mentre si recava allo stadio con il presidente della squadra, Maurizio Setti. La loro auto fu gravemente danneggiata.