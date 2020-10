La nota influencer Giulia De Lellis ha deciso di replicare alle dichiarazioni di Andrea Damante a Verissimo. Ecco le sue parole.

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Andrea Damante ha parlato della fine della storia d’amore con Giulia De Lellis. Stando alle parole del dj veronese ed ex tronista di Uomini e Donne, sembra che con l’influencer romana stesse andando tutto per il meglio, salvo poi dover fare i conti con un terzo incomodo, ovvero Carlo Beretta. Parole che non sono passate di certo inosservate, con la stessa Giulia De Lellis che ha voluto replicare in merito attraverso una Instagram story.

Giulia De Lellis nega il tradimento

Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono conosciuti nel corso della loro partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Da allora hanno fatto sognare tantissimi fan con la loro storia d’amore, caratterizzata da momenti di alti e bassi e un lungo periodo di separazione.

Giulia De Lellis

Negli ultimi tempi sembrava che ci fosse stato un riavvicinamento, tanto da far pensare che il loro amore avesse superato anche gli anni di distanza, In base alle ultime loro dichiarazioni, però, sembra che sia definitivamente finita, con Damante che ha parlato della nuova frequentazione della De Lellis con Carlo Beretta.

Sull’argomento è intervenuta la stessa influencer che ha pubblicato una Instagram Story poche ore dopo la messa in onda dell’intervista rilasciata dall’ex tronista di Uomini e Donne a Verissimo. “Sono molto tranquilla. Sì ragazzi, ho visto anche io quello che è appena passato in tv. Ero appena salita in stanza, non mi piace fare queste cose. Mi sento solo di dirvi con il cuore, che con la coscienza pulita si può fare sempre tutto. Vi ringrazio per tutti i vostri messaggi però voglio dirvi che sono tranquilla. Sapete che io vi parlo con sincerità“, ha quindi detto Giulia De Lellis, smentendo in questo modo le voci su un presunto tradimento ai danni dell’ex.

Le dichiarazioni di Giulia De Lellis su Andrea Damante

In realtà non è la prima volta che Giulia De Lellis parla di Andrea Damante dopo la fine della loro relazione. Già qualche giorno prima della messa in onda dell’intervista rilasciata dal dj veronese a Verissimo, infatti, l’influencer, rispondendo ad alcuni follower aveva scritto:

“Oddio, che faccio, predico bene e razzolo male? Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda vi prego“.

Ma non solo, a proposito del suo ex Andrea Damante, l’influencer sostiene che tra loro i rapporti siano ottimi: “La sua felicità è anche la mia! Siamo andati oltre nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che sempre saremo“.