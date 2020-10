Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati definitivamente, tanto che lei ha una nuova fiamma: il dj veronese ha vuotato il sacco.

Ospite di Verissimo, Andrea Damante ha raccontato tutta la verità sulla fine della storia d’amore con Giulia De Lellis. Stando alle parole del dj veronese, sembra che con l’influencer romana stesse andando tutto per il meglio, poi è apparso un terzo incomodo, ovvero Carlo Beretta. Quest’ultimo, prima di diventare la nuova fiamma della De Lellis, era amico del Dama. E’ proprio questo dettaglio che ha maggiormente sconvolto Andrea.

Damante ha scoperto la frequentazione di Giulia e Carlo sui social, come se fosse un normale fan. Il dj veronese ha poi chiamato l’ex amico per avere spiegazioni, ma ormai era tutto più che chiaro.

Andrea Damante sul nuovo flirt di Giulia De Lellis

“Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa”, ha dichiarato Andrea. Il dj veronese, dopo tutte le vicende che lo hanno allontanato dalla sua Giulietta, credeva che questa volta potessero davvero vivere un lieto fine.

Giulia De Lellis

Purtroppo, i Damellis non hanno resistito neanche a questa seconda ondata di passione. Mentre durante la prima rottura sono state le sue tante amanti a rovinare il rapporto, adesso c’è stato lo zampino di un bel maschietto: Carlo Beretta.

“Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima”, ha ammesso Damante.

Andrea Damante volta pagina

La storia d’amore dei Damellis è giunta al capolinea per la seconda volta e difficilmente vedrà una terza possibilità. Non a caso, Andrea ha dichiarato di essere andato oltre:

“Ho trent’anni. Una volta che finalmente eravamo tornati insieme, sognavo una famiglia. Siamo andati a vivere nella casa di Milano, che avevo preso l’anno prima proprio perché è una casa grande, con tante stanza, una casa per una famiglia. (…) Ho anch’io la mia parte di responsabilità che sicuramente ha reso ad oggi questo rapporto più difficile, ma ad un certo punto la porta la devi chiudere. Siamo andati oltre. Si poteva dare una chance in più, ma si va avanti e si impara”.

Come replicherà Giulia alle parole di Andrea? Staremo a vedere, anche se ormai è sempre più difficile sentirla parlare in modo chiaro della sua vita sentimentale.