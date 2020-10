Anna Wintour e il pioniere delle telecomunicazioni Shelby Bryan si sarebbero separati dopo 16 anni di matrimonio e oltre 20 insieme.

Il settimanale Page Six ha rivelato che Anna Wintour e suo marito Shelby Bryan si sarebbero detti addio. Stando alle prime indiscrezioni la crisi tra i due sarebbe iniziata nel 2013 ma solo alcuni mesi fa il magnate delle telecomunicazioni sarebbe tornato nella sua terrà d’origine, il Texas, dicendo addio per sempre alla famosa direttrice di Vogue. I due si erano sposati nel 2004 ma stavano insieme già dalla seconda metà degli anni ’90.

Anna Wintour: la separazione dal marito

Anna Wintour e suo marito Shelby Bryan, a quanto riporta Page Six, avrebbero avanzato le pratiche per la loro separazione. I due erano usciti allo scoperto alla fine degli anni ’90 quando per amore della direttrice di Vogue l’imprenditore aveva lasciato sua moglie Katherine (con cui, secondo Page Six, si sarebbe riavvicinato proprio dopo la rottura da Anna Wintour). La direttrice di Vogue all’epoca era invece reduce dal suo divorzio con David Shaffer (padre dei suoi due figli gemelli Charles e Bee).

Anna Wintour

Al momento i portavoce della coppia non hanno confermato l’indiscrezione in merito alla separazione, che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Stando a Page Six Shelby Bryan avrebbe fatto ritorno nella sua terra natale, il Texas, mentre negli ultimi mesi la direttrice di Vogue sarebbe stata paparazzata con l’attore Bill Nighy (tra i due sarà in atto qualcosa di più di una semplice amicizia? Chissà).

I figli della direttrice di Vogue

La Wintour è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e anche le nozze con Shelby Bryan si svolsero nel massimo riserbo, difronte a pochi intimi. L’unica cosa nota sulla vita privata della direttrice di Vogue riguarda i suoi due figli: Charles l’ha resa nonna di due bambine, mentre la sua bellissima figlia Bee ha sposato Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani.