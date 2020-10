Sean Connery aveva 90 anni: nella sua lunga carriera ha vinto un Premio Oscar ed è stato uno dei 007 più celebri dell’intera saga.

Il mondo del cinema è in lutto: all’età di 90 anni, è morto Sean Connery, una degli attori più celebri e affascinanti del panorama internazionale. Era nato in Scozia, in un sobborgo di Edimburgo, e aveva iniziato a recitare negli anni ’50, dopo aver svolto diversi lavori ed essersi arruolato anche nella Marina Militare Britannica. Ha raggiunto la fama a livello internazionale interpretando l’agente segreto James Bond in sei film della saga di 007 ma ha anche vinto un Premio Oscar, nel 1998, per il Miglior attore non protagonista grazie all’interpretazione nel film Gli Intoccabili.

Sean Connery: lo 007 per eccellenza

Come detto in precedenza, il ruolo di James Bond ha donato a Sean Connery la fama a livello internazionale: è stato il primo 007 della storia e ancora oggi è l’attore che più di tutti viene associato a questo personaggio.

Sean Connery

Il primo film della saga è uscito nel 1962: Agente 007 – Licenza di uccidere, poi sono arrivati Dalla Russia con amore, Missione Goldfinger, Thunderball: Operazione tuono, Si vive solo due volte e infine Una cascata di diamanti. Prima di quest’ultimo film, c’è stata una parentesi con George Lazenby nei panni di James Bond per Al servizio segreto di Sua Maestà.

Sean Connery: i film

Oltre che a quelli già citati della saga di 007 e a Gli Intoccabili, Sean Connery ha lavorato in molti altri film di grande successo come Assassinio sull’Orient Express, L’uomo che volle farsi re, I banditi del tempo, Highlander – L’ultimo immortale (e anche il sequel Highlinder II), Indiana Jones e l’ultima crociata e Il primo cavaliere.

Tra le sue interpretazioni più celebri c’è però quella di Guglielmo da Baskerville ne Il nome della rosa, film di Jean-Jacques Annaud tratto dall’omonimo romanzo di Umberto Eco. L’ultima sua apparizione cinematografica, prima del ritiro dalla scene, è stata nel 2003 quando ha lavorato in La leggenda degli uomini straordinari.