Ore molto delicate per Silvia Toffanin. La madre della conduttrice di Verissimo è morta a causa di una brutta malattia.

Lutto in casa Toffanin – Berlusconi: è morta la signora Gemma, mamma di Silvia. La triste notizia è stata resa pubblica dall’Ansa, che ha specificato che la donna stava combattendo contro una brutta malattia. La scomparsa del genitore della conduttrice di Verissimo ha subito fatto il giro del web e in molti, sia personaggi famosi che persone comuni, hanno espresso il loro cordoglio.

I canali social di Verissimo, dopo la diffusione della triste notizia, hanno pubblicato un messaggio di condoglianze diretto proprio alla dolce Silvia. Quest’ultima, al momento, non ha commentato la dolorosa perdita.

Silvia Toffanin: morta la madre Gemma Parison

La morte di un genitore non è mai facile da affrontare. A prescindere dalla loro età, un figlio si sente sempre tale e perdere un grande pezzo di sé è un dolore che lacera l’anima. Non a caso, una vecchia storia popolare, dice che si smette di essere figli solo quando si perdono i genitori.

Silvia Toffanin era molto legata a mamma Gemma Parison, per cui immaginiamo che stia vivendo un momento davvero terribile. Di certo, al suo fianco ci saranno il compagno Pier Silvio Berlusconi e i loro due figli.

La conduttrice di Verissimo si è giustamente chiusa nel silenzio e non ha commentato la perdita. Considerando che solitamente non utilizza i social, diamo per scontato che anche in questa occasione tanto delicata non lo faccia.

Il messaggio di cordoglio di Verissimo

La produzione di Verissimo, dopo la diffusione della notizia, ha condiviso via social un messaggio destinato alla loro conduttrice. Si legge: “Un grande abbraccio da tutti noi di Verissimo alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma”.

Poche parole, ma ricche di affetto. Tra i commenti al post, molti sono scritti da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Da Alessandra Amoroso a Giorgia Palmas, passando per Gabriele Parpiglia: tutti hanno voluto esprimere vicinanza alla Toffanin, conduttrice sempre dolce e delicata con i suoi ospiti.