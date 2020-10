Alla 18esima settimana di gravidanza Chiara Ferragni mostra ai fan le prime rotondità della gravidanza… completamente senza veli!

Da quando ha rivelato di essere incinta per la seconda volta Chiara Ferragni non ha perso occasione per soddisfare i fan mostrando loro la pancia e aggiornandoli sulla crescita della piccola che in porta in grembo. Con uno scatto in cui la si vede in slip (e con il seno pudicamente coperto da una mano) l’influencer ha fatto il pieno di like.

Chiara Ferragni mostra la pancia senza veli

Più felice e radiosa che mai Chiara Ferragni ha deciso di mostrarsi praticamente senza veli sfoggiando il suo pancino alla 18esima settimana di gravidanza. L’influencer e suo marito Fedez hanno annunciato di aspettare una femmina, che nascerà a marzo (grosso modo nello stesso periodo in cui è nato il primogenito della coppia, Leone). Sui social l’influencer ha iniziato a mostrare con orgoglio le prime curve della gravidanza e in tanti, tra amici famosi e non, le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza.

Chiara Ferragni

L’annuncio della gravidanza

La coppia ha “fatto annunciare” l’arrivo della seconda figlia al primogenito, Leone, con uno scatto in cui il piccolo teneva in mano un’ecografia. A seguire sempre Leone ha rivelato con un tenero video che sarebbe stata una “sorellina”. Per il momento né Fedez né Chiara Ferragni hanno svelato quale sarà il nome della piccola, che sembra nascerà in Italia (a differenza del fratello maggiore, che era nato a Los Angeles).

In tanti non vedono l’ora di sapere tutti i dettagli su questa seconda gravidanza dell’influencer, che anche durante la prima aveva coinvolto il più possibile i fan postando foto delle sue ecografie e del giorno in cui si è recata in sala parto e ha dato alla luce il suo piccolo. Farà lo stesso anche in questo caso?