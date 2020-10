Luca Argentero e Cristina Marino si sono sfogati via social contro due noti settimanali che non avrebbero oscurato del tutto alcune foto della figlia, Nina Speranza.

Con due lunghi messaggi via social Luca Argentero e la sua compagna, Cristina Marino, hanno annunciato che intraprenderanno le vie legali contro Oggi e Chi, che senza il loro consenso avrebbero pubblicato alcune foto in cui è ritratta la loro bimba di pochi mesi, Nina Speranza, senza che il suo volto fosse oscurato a dovere.

“Siamo disgustati nel vedere come i direttori di due giornali permettano che la faccia di una neonata venga pubblicata…è immorale venire meno alla volontà di un genitore, è in altrettanto modo illegale postare il viso riconoscibile di un minore…”, ha scritto il famoso attore nel suo post di sfogo via social.

Luca Argentero e Cristina Marino: lo sfogo

Una paparazzata finita su due famosi settimanali ha mandato su tutte le furie Cristina Marino e Luca Argentero, che hanno denunciato l’accaduto via social minacciando d’intraprendere le vie legali.

“Per la legge il viso di un minore non deve essere ricoperto con due pixellini: non deve essere riconoscibile. Purtroppo Nina in queste foto non lo è”, ha affermato Cristina Marino via social. Dopo l’uscita delle foto la coppia ha annunciato con una serie di stories che, per far sì che vengano vendute meno copie dei due settimanali e che non si crei ulteriore interesse nei confronti della figlia, saranno loro i primi a condividere via social un maggior numero di immagini della piccola.

Luca Argentero e Cristina Marino

“Ora capiamo come mai tanti personaggi pubblici scelgono di pubblicare le foto dei loro figli – hanno proseguito nel video – forse per evitare un accanimento e quindi vi presentiamo la piccola Nina sperando che vi venga voglia di comprare una copia in meno e che ci sia meno speculazione”, hanno dichiarato via social.

L’arrivo della piccola e le nozze rinviate

La coppia è legata dal 2015 e il 20 maggio 2020 i due hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo della piccola Nina Speranza, chiamata così in onore delle due nonne e perché nata nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus. La coppia aveva annunciato di voler convolare a nozze nel 2020, ma purtroppo a causa della pandemia in corso anche loro – come molte altre coppie vip – hanno dovuto rinviare il loro matrimonio.