Chiara Ferragni e Fedez hanno assistito alla prima ecografia in 3D della loro secondogenita. La coppia ha mostrato ai fan la propria emozione via social.

Ora che la seconda gravidanza è ufficiale Chiara Ferragni non perde occasione per aggiornare i suoi fan sulla crescita settimanale della bambina che porta in grembo e sulle visite di controllo da lei effettuate. Sui social l’influencer ha postato le immagini della prima ecografia in 3D della sua seconda figlia e nelle stories non ha nascosto le sue lacrime di commozione vedendo per la prima volta il suo volto.

Chiara Ferragni: l’ecografia della figlia

Chiara Ferragni non ha nascosto il desiderio di poter avere un giorno una figlia femmina e a quanto pare il suo sogno si è realizzato: dopo il piccolo Leone lei e Fedez avranno una bambina, attesa per marzo come il fratello maggiore. L’influencer sui social aggiorna settimanalmente i suoi fan su come starebbe procedendo questa sua seconda gravidanza, ma per il momento lei e Fedez hanno preferito non svelare quale sarà il nome da loro scelto per la bambina (anche se hanno ammesso di avere delle idee).

Chiara Ferragni

Sembra che la seconda figlia della coppia nascerà in Italia, a differenza di Leone che è nato negli Stati Uniti (e infatti possiede la doppia cittadinanza). L’influencer ha spiegato ai suoi fan di aver pensato a questa eventualità, anche se purtroppo l’emergenza Coronavirus renderebbe più difficili per lei questo tipo di spostamenti.

Il tenero annuncio via social

Per annunciare la gravidanza Chiara Ferragni e Fedez hanno postato un tenero scatto del loro bambino, Leone, con in mano una delle prime ecografie di quella che sarà la sua sorellina. In tanti sui social non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli sulla piccola in arrivo, visto e considerato che il suo fratellino è una vera e propria star sui social fin da quando è nato.