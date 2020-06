Chiara Ferragni di nuovo incinta? La madre si lascia scappare che…

Hanno destato scalpore le parole di Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, che ha fatto intendere che la figlia possa essere incinta di nuovo.

Insieme per un week-end di relax, la famiglia Ferragni si è ritrovata sul Lago di Como come già spesso accadeva prima del lockdown. E in quel frangente c’è stato un episodio che ha fatto pensare ai milioni di followers della coppia dei Ferragnez che qualche novità sia all’orizzonte. L’indizio? Le parole della madre della influencer e imprenditrice digitale, Marina Di Guardo: la donna ha fatto intendere che Chiara possa essere incinta, e di una femminuccia. Ma cosa ha detto la scrittrice per far drizzare le antenne al popolo del web?

Chiara Ferragni incinta? Le parole della mamma

Il riferimento è a una “finta” lite per l’attenzione di Leone. Il piccolo sembra avere occhi solo per la mamma, Fedez cerca di attirare la sua attenzione ma il figlio non cede e continua a voler giocare solo con Chiara. E a quel punto nonna Marina, come chiaro dal video pubblicato nelle stories, esclama: “Dai adesso arriverà una bimba e sarà innamorata di te”, in riferimento al rapporto che una femminuccia avrà col papà.

https://www.instagram.com/p/CB_KypVJLfK/?utm_source=ig_embed

Che abbia anticipato una notizia che Chiara e Fedez ancora non hanno condiviso con i fan, aspettando forse il momento giusto per farlo?

Un fratellino per Leone Lucia Ferragni: nessuna conferma

Non c’è al momento una conferma, solo questo video che ha fatto pensare al popolo di internet che la coppa possa essere di nuovo in dolce attesa, dopo la gravidanza che ha portato alla nascita di Leone, avvenuta a Los Angeles (per permettere al bimbo, dal punto di vista burocratico, di ottenere il doppio passaporto ed evitare le pratiche col visto, considerato il fatto che spesso la famiglia si sposterà in California). Se Leone avrà o meno una sorellina, lo scopriremo solo più avanti.

