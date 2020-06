Mara Venier: multa in arrivo per la conduttrice? Ecco cosa è successo

Domenica In: Mara Venier rischia una multa per aver abbracciato, durante l’ultima puntata del programma, Romina Power. Anzaldi: “Fatto inaccettabile”.

L’ultima puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, non si può dire che si sia concluso nel migliore dei modi. La conduttrice, che quest’anno ha raggiunto degli ottimi ascolti, non avrebbe rispettato il distanziamento indotto dall’emergenza Coronavirus e avrebbe abbracciato Romina Power, ospite in studio. Sulla vicenza, inoltre, è intervenuto anche Michele Anzaldi, segretario della commissione di vigilanza Rai.

Domenica In: multa per Mara Venier?

Durante l’ultima puntata di Domenica In, andata in onda lo scorso 28 giugno, si sarebbe verificato un avvenimento increscioso tanto da scomodare anche il segretario della commissione di vigilanza Rai. Il fatto riguarderebbe l’ospitata in studio di Romina Power, in cui ha deciso di parlare anche della sorella Taryn.

In una nota, Michele Anzaldi, ha infatti ammesso:

“Mara Venier con il suo comportamento di fronte a milioni di telespettatori mette a rischio il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da coronavirus. La sua battuta “non me ne frega niente che non dobbiamo abbracciarci”, rivolta a Romina Power, ha rappresentato un episodio inqualificabile di deliberata sconfessione delle norme per il distanziamento, proprio sulla prima rete del servizio pubblico, peraltro nella puntata finale della stagione che ha fatto registrare ascolti molto alti”.

E poi ha continuato:

“Il Cda Rai, a maggior ragione dopo la dura presa di posizione del consigliere Laganà, affronti la vicenda e valuti se non sia doveroso quantomeno comminare una multa o comunque una sanzione alla conduttrice. Che insegnamento dà la prima rete del servizio pubblico in questo modo? [..]”

Romina Power "Lei era anche la mia migliore amica"Romina Power ricorda sua sorella Taryn, recentemente scomparsa#DomenicaIn Pubblicato da Domenica in su Domenica 28 giugno 2020

Mara Venier: “Ci abbracciamo tutti ormai”

Sulla vicenda la nota conduttrice tv non si è ancora espressa. Durante quella puntata, inoltre, la stessa Venier ha esclamato la frase: “Sì, ci abbracciamo tutti ormai, ci abbracciamo tutti”. Il tutto è avvenuto in un momento di grande commozione per il racconto fatto dalla Power nel ricordare la sorella scomparsa.

