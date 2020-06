Tra Giovanna e Sammy sembra essere già finita. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono detti addio.

I rumors sulla fine della relazione – durata poche settimane – tra la tronista Giovanna Abate e Sammy Hassan erano già cominciate a circolare in rete da tempo. I due, infatti, dopo essere usciti fuori dal programma hanno avuto modo di vedersi e frequentarsi ma sembra che le cose non siano andate a buon fine. Ma qual è la reale motivazione? Incompatibilità caratteriali come riportano in tanti oppure c’è dell’altro?

Giovanna Abate: “Ho bisogno di tempo”

La prima a gettare un’ombra su questa coppia, sui social, è stata Deianira Marzano. Più volte, infatti, lei e i suoi followers si sono chiesti come mai Giovanna e Sammy non fossero mai insieme. Né una foto, né una dedica o una stories insieme.

Anzi, i due hanno cominciato a condurre una vita lontana l’uno dall’altra. Giovanna si è buttata a capofitto nel lavoro mentre Sammy si è dedicato alle feste e alle uscite romane.

Da quando sono usciti dal programma, inoltre, i due non hanno mai postato alcuna foto insieme sui loro social. L’ultima è quella della scelta, avvenuta nello studio di Uomini e Donne e andata in onda lo scorso 8 giugno.

Sammy festeggia il compleanno da solo

Qualche giorno fa, inoltre, è stato il compleanno di Sammy Hassan. Grande assente alla feste che ha organizzato proprio Giovanna. In molti, inoltre, si sono chiesti come mai la ragazza non ci fosse e il chiacchiericcio su una presunta separazione si è fatto sempre più insistente.

Ma non è tutto. Proprio il dj ed ex tentatore di Temptation Island è stato avvistato con Elena Benedini, l’ex fidanzata di Davide Basolo, l’Alchimista di Uomini e Donne. Come si conoscono i due? E perché erano insieme? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.

