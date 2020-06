Brutta avventura per Enzo Salvi e per il suo pappagallino. Un uomo ha lanciato prima delle pietre contro il volatile e poi ha picchiato l’attore. Entrambi stanno bene

É ormai cosa nota che il comico romano, Enzo Salvi, nutra un vero e proprio amore nei confronti degli animali. E proprio per difendere uno di loro è stato picchiato da un passante. Tutto è successo nella giornata di lunedì quando un passante ha deciso di lanciare contro il suo pappagallo, Fly, un sasso senza un reale motivo. Ma non è tutto perché Salvi si è recato verso l’autore del gesto che però l’ha picchiato ed è fuggito.

Enzo Salvi: “Pensavo avesse ucciso Fly”

Nella giornata di lunedì, 29 giugno, mentre si trovata in località Pianabella in compagnia di un suo amico, Enzo ha deciso di lasciare un po’ libero il suo pappagallino, come fa di consueto. Dopo un volo di ricognizione, inoltre, Fly ha deciso di sostare su di un palo. A quel punto è stato colpito da un sasso, lanciato da un ragazzo, che l’ha preso in piena testa tanto che il povero uccellino ha perso i sensi ed è caduto al suolo.

Immediato, inoltre, l’intervento dell’attore e comico tv che però è stato a sua volta picchiato dall’aggressore. Sull’intera vicenda, inoltre, indagano i Carabinieri della stazione di Ostia subito allertata dopo l’incidente.

“Pensavo avesse ucciso Fly. [..] Stava su un palo a sette metri di altezza, attorno non c’è niente. Quel tipo è sbucato dal nulla e farfugliando qualcosa nella sua lingua ha cominciato a tirargli le pietre addosso. Gli ho gridato: ‘Smettila che fai?’, ma lui nemmeno mi ha sentito. Ha continuato a bersagliare il pappagallo fino a quando lo ha preso in pieno. Mi chiedo: perché? Che gli aveva fatto di male quella bestiola così bella e innocente? In quel personaggio ho visto tanta cattiveria gratuita, crudeltà senza senso. Ho paura che possa fare qualcosa del genere con bambini o anziani, per questo spero che lo prendano subito. Deve essere punito”.

Enzo Salvi: su Instagram messaggi per Fly

Dopo l’accaduto, inoltre, in tantissimi hanno deciso di mandare un messaggio all’attore come segno di vicinanza per quanto fosse accaduto. Per chi non lo sapesse, inoltre, Salvi è anche il presidente dell’Associazione Passione Pappagalli Freeflight e fin da piccolo ha sempre coltivato questa passione.

