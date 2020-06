Grave lutto per Diletta Leotta e Daniele Scardina

Il fidanzato di Diletta Leotta, Daniele Scardina, ha appena perso il nonno. “Mi mancherai tanto”, ha scritto il pugile in un post su Instagram.

Un momento delicato e triste per Diletta Leotta e il suo fidanzato, il pugile Daniele Scardina detto “King Toretto”. Daniele ha perso il nonno, al quale era molto legato, e ha deciso di annunciarlo a tutti i suoi follower su Instagram dedicandogli un post e un ultimo saluto. I fan non si sono fatti attendere e la foto ha subito ottenuto migliaia di like.

L’addio di Daniele Scardina al nonno

Un post breve ma pieno di emozione e dolore, dove Daniele saluta per l’ultima volta il suo amato nonno e condivide due foto insieme a lui in momenti felici e spensierati.

“Come dirglielo al mio cuore che non ci sei più… Mi mancherai tanto Nonno mio “. Queste sono le poche parole che Daniele ha scelto per salutare un uomo a cui era profondamente legato e che ha lasciato un vuoto nella sua vita.

La privacy di Daniele Scardina

Nonostante sia un personaggio molto apprezzato sui social, Daniele non è solito condividere momenti personali della sua vita con i fan. Apprezza la sua privacy e cerca di rispettarla in tutte le occasioni. Sul suo profilo infatti sono presenti, soprattutto, momenti degli allenamenti o durante gli incontri sul ring.

Gli unici sgarri concessi sono per pubblicare qualche foto con la sua bellissima fidanzata, Diletta Leotta, con il nonno e un recente scatto con il fratello per augurargli buon compleanno.

I momenti con Diletta sono sicuramente i più apprezzati dai fan, che tempestano di like e commenti i post insieme alla bella conduttrice. L’ultimo post di loro due è abbastanza recente, risale a metà giugno, quando la coppia insieme ad amici è andata a fare una divertente gita in montagna vicino a Lecco.

