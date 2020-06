Alcune curiosità su Enzo Salvi, il famosissimo Er Cipolla

Dalla clamorosa carriera de Er Cipolla alla vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere sul simpaticissimo e talentuoso Enzo Salvi!

Conosciuto anche come Er Cipolla, Enzo Salvi è un attore romano che ha strappato grosse risate al pubblico italiano grazie alle sue battute e al suo animo divertente. Il suo lavoro da attore è iniziato un po’ per caso, infatti Enzo inizialmente aveva preso tutt’altra strada! Ha raggiungo la notorietà grazie a numerosissimi film in compagnia di Massimo Boldi ed altri noti e amati attori italiani; è anche molto amato sul piccolo schermo grazie alle fiction. Ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo alcune curiosità su di lui!

Chi è Enzo Salvi: la biografia

Nasce a Roma il 16 agosto 1963, sotto il segno zodiacale del Leone. Vincenzo Salvi, conosciuto semplicemente con il nome di Enzo, consegue il diploma presso l’Istituto Agrario, iniziano subito dopo a lavorare come giardiniere del comune di Roma.

Enzo Salvi

Proprio grazie a questo lavoro, Enzo capisce di essere portato per il cabaret: infatti, sono i suoi colleghi a convincerlo ad intraprendere la carriera da cabarettista poiché ha sempre la battuta pronta e rallegra loro le giornate con il suo umorismo contagioso. Dopo essersi esibito in vari locali, Enzo debutta a teatro con la commedia Il miles Gloriosus per poi conquistare il pubblico romano grazie al tormentone Mammamia comme sto!

Dal teatro passa al grande schermo, e comincia a diventare un perno dei cast dei più famosi cinepanettoni. Raggiunge il successo grazie a vari film tra cui Natale in India, Il ritorno del Monnezza e Natale sul Nilo e conquista il pubblico italiano a suon di risate.

In poco tempo diventa uno degli attori più amati e simpatici di sempre: lo vedremo in più di 20 film e in tante serie TV, come le ultime Il sistema e Din Don – Una parrocchia in due.

Inoltre è stato concorrente di diverse trasmissioni: Notti sul ghiaccio, Avanti un altro!, Jump! Stasera mi tuffo, Caduta libera e L’isola dei famosi 2016.

La vita privata di Enzo Salvi: moglie e figli

Della sua vita privata sappiamo molto poco, dato che l’artista romano ha sempre tenuto alla sua privacy. Durante svariate interviste, però, ha sempre ammesso di essere sposato con una donna di nome Laura di cui non si sa assolutamente nulla. Infatti, la moglie non è un personaggio del mondo dello spettacolo e non sappiamo nemmeno che cosa faccia nella vita.

Enzo, però, ha deciso di mostrarla sul suo profilo Instagram in occasione del suo compleanno, quando gli ha dedicato un post strappalacrime in cui ha raccontato come Laura abbia cambiato la sua vita, grazie al suo sorriso e al suo amore.

I due sono genitori di due maschietti, Manuel e Nicolò, e stando alle (pochissime) fotografie pubblicate da Enzo riguardati la sua vita privata, hanno anche tre splendidi cani (Peggy, Zeus e Tyson) e due pappagalli. A tal proposito: nel giugno del 2020 ha raccontato di un’aggressione proprio al suo pappagallo.

Ecco uno scatto dell’attore in compagnia di uno dei suoi amici a quattro zampe.

Dove vive Enzo Salvi

Enzo salvi vive da più da 40 anni a Ostia, luogo che ama grazie soprattutto alla sua tranquillità, ma che gli garantisce anche di essere vicino a Roma, luogo dove spesso si reca per lavoro. Sulla sua casa, però, non abbiamo informazioni di alcun tipo.

3 curiosità su Enzo Salvi

– Possiamo trovare l’attore sui social, specialmente su Instagram: è molto seguito e condivide, spesso, video della sua vita quotidiana e alcuni scatti del suo lavoro.

– Come avrete capito, Enzo è un amante degli animali ed è anche un sostenitore dei loro diritti, così come si batte per la salvaguardia dell’ambiente.

– È uno dei concorrenti dei Reality più sfortunati di sempre! Pensate che sia all’Isola dei famosi, che quando ha partecipato a Monte Bianco, Jump e Notti sul ghiaccio è sempre stato eliminato entro le prime 3 puntate!

