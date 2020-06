Prima di specializzarsi in politica ed economia, Manuela Donghi si è dedicata a molte altre avventure: ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Volto noto di Detto Fatto, la splendida Manuela Donghi è una giornalista molto apprezzata e si occupa principalmente di politica, economia e finanza. La sua carriera sembrava ben delineata già dalla più tenera età, quando fingeva di essere alla conduzione del telegiornale. Pronti a scoprire qualcosa di più sul suo conto?

Manuela Donghi, la biografia

Nata a Seregno (in provincia di Monza e Brianza) il 9 ottobre 1977, sotto il segno zodiacale della Bilancia, Manuela Donghi è una delle giornaliste più stimate nel nostro Paese. La sua è stata una carriera davvero brillante: se da bambina sognava di condurre il telegiornale, alcuni anni dopo sono arrivati i primi riconoscimenti. D’altronde, i suoi genitori non le hanno mai impedito di seguire la sua passione.

Nel 1996, Manuela ha vissuto una bellissima esperienza arrivando tra le 25 finaliste di Miss Italia. Ma non era quella la sua strada: dopo la laurea in Lettere Moderne presso l’Università Statale di Milano, si è concentrata sul giornalismo. Ha nel suo curriculum numerose esperienze televisive e radiofoniche, tra cui la conduzione di un programma su Radio Italia Network e la partecipazione a DiMartedì, su La7.

In anni più recenti, la sua presenza in tv si è fatta più frequente. Manuela è famosa anche per la rubrica I nostri soldi, in onda a Detto Fatto: la giornalista spiega ai telespettatori di Bianca Guaccero ciò che riguarda il mondo dell’economia e della finanza. Non tutti sanno che la Donghi è anche scrittrice, e ha al suo attivo due libri: Visto con i tuoi occhi e Le cose capitano.

La vita privata di Manuela Donghi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Manuela ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo. Molto gelosa della sua privacy, la giornalista non si è mai sbottonata troppo su ciò che accade nella sua sfera più intima, e anche sbirciando sul suo profilo Instagram non siamo riusciti a trovare molti indizi.

Non sappiamo se è sposata o fidanzata, oppure se è ancora single, né se ha dei figli. Quel che è certo è che Manuela adora il suo lavoro e che vi profonde tutto il suo impegno. Nel tempo libero, tuttavia, non rinuncia ad uscire con gli amici e a divertirsi. Oggi abita a Milano, da dove può seguire più facilmente i suoi mille impegni professionali.

3 curiosità su Manuela Donghi

-È molto attiva nel sociale: parte dei proventi del suo primo libro, dedicato alla vita di coloro che soffrono d’Alzheimer, è stato devoluto ad un’associazione che sostiene la ricerca per le malattie neuromuscolari e neurodegenerative.

-È una grande amante del fitness, e per mantenersi in forma pratica molto sport.

-Ama viaggiare e stare a contatto con la natura, come si evince anche da molte foto pubblicate sui social.

