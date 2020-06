Da piccola amava la danza, ma ben presto Silvia Sgaravatti ha scoperto una nuova passione: il giornalismo. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto.

Bellissima con i suoi lunghi capelli color miele e un sorriso da mozzare il fiato, Silvia Sgaravatti è un volto noto della televisione italiana. La sua carriera nel mondo del giornalismo è stata piuttosto rapida, tanto che nel giro di pochi anni ha raggiunto una posizione importante e si è guadagnata la stima dei suoi telespettatori. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei.

Silvia Sgaravatti, la biografia

Nata a Milano il 13 maggio 1979, sotto il segno zodiacale del Toro, Silvia Sgaravatti sognava di diventare una ballerina. Da piccola era molto appassionata al mondo della danza e ha frequentato tantissimi corsi, imparando i generi più vari (dalla classica al flamenco). Per alcuni anni ha anche insegnato danza, ma in età adulta ha scoperto l’amore per il giornalismo.

Dopo essersi laureata presso l’Università degli Studi di Milano, Silvia ha avuto l’opportunità di fare uno stage a Inter Channel. Da quel momento si è dedicata alla sua carriera televisiva, occupandosi di sport e di news per Telenova e per Class Tv – oltre ad aver avuto una breve esperienza a Sky Sport 24. Nel corso degli anni, ha ampliato i suoi orizzonti approfondendo tematiche quali la cronaca, l’economia e la politica.

Silvia è approdata su Rai2 assieme alla collega Manuela Donghi. Entrambe esperte di finanza, tengono la rubrica I nostri soldi a Detto Fatto, lo show di Bianca Guaccero. Tuttavia, la giornalista continua a tornare sempre al suo primo amore: il calcio.

La vita privata di Silvia Sgaravatti

Per tutto quello che non riguarda la sua attività professionale, Silvia è estremamente riservata. Non ama parlare della sua vita privata, tanto che ha blindato il suo profilo Instagram, rendendolo accessibile solamente ai suoi parenti e ai suoi amici più cari. Ha però un profilo Facebook dal quale possiamo trarre qualche indizio sul suo conto.

A quanto pare, non c’è un uomo al suo fianco: non sappiamo se è fidanzata oppure single, ma dalle foto che pubblica sembra non aver ancora trovato l’amore. Silvia vive a Milano e dedica la maggior parte del suo tempo alla carriera.

3 curiosità su Silvia Sgaravatti

-Ama fare sport, e una delle sue attività preferite è il tennis.

-È una grande appassionata delle serie tv e dei film thriller, inoltre segue moltissimo i talk show di attualità in tv.

-È una grande tifosa dell’Inter.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.facebook.com/silvia.sgaravatti