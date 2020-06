Un post Instagram “muto” di Kasia Smutniak per ricordare il suo ex compagno, Pietro Taricone, morto 10 anni fa in un incidente col paracadute.

L’attrice polacca Kasia Smutniak ha lasciato un dolce messaggio rivolto a Pietro Taricone, il “guerriero” della prima edizione del Grande Fratello morto tragicamente in un incidente, durante un lancio con paracadute, il 29 giugno del 2010, 10 anni fa. L’attrice ha postato una foto in un luogo importante, nel Mustang, in Nepal, insieme alla figlia Sophie, nata dall’amore con Taricone. Tanti i messaggi di affetto per il triste anniversario.

Pietro Taricone, Kasia Smutniak e…il Nepal

Due figure, madre e figlia, voltate di schiena intente a osservare il panorama del Nepal. Un post che i tanti fan dell’attrice e di Taricone hanno colto subito, per questo moltissimi messaggi di affetto si sono accumulati nei commenti, tutti riferiti al tragico incidente di giugno 2010. “Eri la sua ancora, la sua isola….è rimasto sempre con te…”, qualcuno scrive.

“Lassù siete un po’ più vicini!”, commenta un altro fan. Il Nepal non è un posto qualunque, ma è decisamente speciale per Kasia e Pietro, un luogo dove entrambi hanno lasciato il cuore e dove l’attrice ha creato una onlus dopo la morte del compagno, che prende proprio il nome di Pietro Taricone Onlus.

L’incidente di Pietro Taricone

La tragedia si è consumata a il 28 giugno 2010 a Terni. Pietro era andato a seguire un corso di sicurezza in volo di secondo livello, disciplina che lo ammaliava da sempre. Durante il lancio qualcosa però andò storto: Pietro avrebbe aperto il paracadute troppo in basso e troppo tardi, per questo l’atterraggio non avvenne come previsto e lui rovinò al suolo senza riuscire a fare nulla per evitarlo.

Dopo una corsa disperata in ospedale e un intervento per cercare di salvargli la vita, Taricone si spense nella notte del 29 giugno per le gravi ferite riportate, a soli 35 anni, lasciando Kasia e la piccola Sophie Taricone, di soli 5 anni e mezzo.

