Adua Del Vesco ha confessato al GF Vip di volersi sottoporre a un test di gravidanza perché avrebbe il dubbio di essere rimasta incinta.

Adua Del Vesco ha richiesto un test di gravidanza al Grande Fratello Vip. Se la concorrente dovesse confermare di essere incinta sarebbe l’ennesimo colpo di scena di questa quinta edizione del reality show, che sta tenendo i telespettatori col fiato sospeso. Adua ha confessato a Dayane di aver avuto un ritardo e di sospettare di essere incinta. La voce si è sparsa velocemente tra gli altri concorrenti della casa e Tommaso Zorzi ha commentato elettrizzato la notizia.

Adua Del Vesco è incinta? Il test di gravidanza

Durante una confessione all’amica Dayane Mello Adua Del Vesco ha confessato di credere di essere incinta. “Per me lo sei”, ha risposto l’amica intercettata dalle telecamere. L’attrice avrebbe richiesto un test di gravidanza alla produzione per scongiurare ogni dubbio. Adua Del Vesco è fidanzata con il modello Julian Condor, all’anagrafe Giuliano Condorelli, che da casa non ha mai smesso di sostenerla durante tutto il suo percorso al GF Vip.

Adua Del Vesco

Nella casa del reality show a proposito del fidanzato l’attrice ha confessato: “Nella mia vita c’è qualcuno. È una persona che in realtà c’è sempre stata. mi ha aspettato per tanti anni e mi è stata vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”.

Il commento di Tommaso Zorzi

La notizia della presunta gravidanza della Del Vesco si è rapidamente diffusa tra gli altri concorrenti del reality show e Tommaso Zorzi è parso quello più elettrizzato visto che, durante la sua partecipazione a Pechino Express, anche Paola Caruso si era sottoposta a un test di gravidanza scoprendo di essere effettivamente incinta.

“Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”, avrebbe detto ironico l’influencer ricordando quell’episodio.