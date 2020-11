Con mascherina sul volto e un look casual Brad Pitt ha distribuito frutta e verdura ai bisognosi, ma nessuno lo avrebbe riconosciuto fino a quando non si sarebbe tolto la mascherina.

A quanto riporta il Daily Mail Brad Pitt avrebbe aderito al progetto di un’associazione benefica distribuendo frutta e verdura alle persone meno abbienti a Los Angeles. L’attore non sarebbe stato riconosciuto da nessuno fino a quando non si è tolto la mascherina e i grossi occhiali da sole che completavano il suo look estremamente casual (jeans strappati, t-shirt bianca e camicia di flanella). Le foto hanno rapidamente fatto il giro del mondo, e in tanti hanno lodato l’attore per il suo gesto.

how dare he be this hot pic.twitter.com/ZxLroLd3a9 — internet baby (@kirkpate) November 17, 2020

Brad Pitt consegna cibo ai bisognosi

Come l’ex moglie Angelina Jolie anche Brad Pitt ha sempre avuto a cuore i più bisognosi, e non a caso l’attore ha deciso di offrire il suo aiuto anche durante l’emergenza Coronavirus, distribuendo cibo e beni di prima necessità a chi ne avesse bisogno.

“Era quello che afferrava più scatole di chiunque altro, riuscendo a portarne sei per volta su un carrello”, ha fatto sapere il Daily Mail a proposito della laboriosità dell’attore. Sembra che nessuno dei bisognosi che hanno ricevuto aiuto da Pitt l’abbiano riconosciuto, complice il suo abbigliamento e la mascherina (tolta solo in un momento di relax in cui si trovava da solo a fumare una sigaretta).

La battaglia legale tra l’attore e l’ex moglie

Sembra che l’attore abbia recentemente “vinto” una delle numerose battaglie legali ingaggiate contro l’ex moglie, Angelina Jolie, per la custodia congiunta dei loro 6 figli (tre dei quali adottivi e tre biologici). L’attrice avrebbe infatti chiesto alla Corte Suprema della California di sostituire il giudice incaricato di presiedere in tribunale per la causa che lei e l’ex marito hanno attualmente in atto, ma la sua richiesta non sarebbe stata accettata.