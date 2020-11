Dall’account ufficiale di Papa Francesco sarebbe “partito” un like alla modella brasiliana Natalia Garibotto. Sulla vicenda sarebbe in corso un’indagine.

Una foto della super modella brasiliana Natalia Garibotto avrebbe fatto capitolare i fan, e a quanto pare anche l’account di Papa Francesco, che a sorpresa avrebbe messo un like alla foto. Ovviamente la curia ha preso le distanze dalla vicenda, che potrebbe esser stata una clamorosa svista da parte di chi si occupa dei social media del pontefice. Secondo l’Huffington Post il Vaticano avrebbe chiesto a Instagram di aprire un’indagine per presunto “hackeraggio” del profilo. Sarà vero?

Il like del Papa alla modella Brasiliana: il caso

A quanto pare dall’account social di Papa Francesco ‘Franciscus’ sarebbe stato messo a un like a uno scatto della modella Natalia Garibotto (per altro nell’immagine in una mise piuttosto succinta).

Papa Francesco

Il like compromettente ha rapidamente fatto il giro del web fino a raggiungere il Vaticano. Non è chiaro se si sia trattato di un errore, di una svista o di un presunto tentativo di ‘hackeraggio’, ma secondo l’Huffington Post il Vaticano avrebbe aperto un’indagine per capire come ciò possa essere successo. “Possiamo escludere che il ‘like’ provenga dalla Santa Sede. Ci siamo rivolti a Instagram per spiegazioni” ha dichiarato un portavoce al Guardian a proposito della vicenda. Chiaramente non è Papa Francesco ad occuparsi personalmente della gestione dei suoi account social, anche se secondo l’Huffington Post sarebbe lui stesso ad approvare i post che vengono pubblicati dal suo account ‘Franciscus’.

La gaffe che ha aumentato la notorietà della modella

Natalia Garibotto è una modella 27enne originaria del Brasile nota per i suoi scatti a dir poco provocanti sui social. In America Latina i profili social della modella hanno raggiunto centinaia di fan anche a causa della clamorosa “gaffe” commessa dall’account papale, su cui molti hanno fatto dell’ilarità rendendo lo scatto virale.