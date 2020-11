Mentre si gode il sole in un resort a 5 stelle Emily Ratajkowski ha sedotto i fan dei social con le sue curve bollenti in gravidanza.

Emily Ratajkowski ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio e sui social, ora che la gravidanza inizia ad essere evidente, la modella ha conquistato i fan mettendo in mostra le sue curve e le prime rotondità del suo pancione in uno scatto via social. Per il momento lei e suo marito, Sebastian Bear-McClard, non hanno voluto rivelare se avranno un figlio maschio o una figlia femmina.

Emily Ratajkowski incinta: gli scatti bollenti

Con un primo piano sulle forme generose del suo décolleté, Emily Ratajkowski ha sedotto i fan dei social. La modella ha deciso di godersi gli ultimi raggi del sole autunnale con una mini vacanza in un resort esclusivo dello Utah.

I fan sono impazienti di conoscere tutti i dettagli della prima gravidanza della modella 29enne, che per il momento ha dichiarato che non rivelerà se avrà un maschietto o una femminuccia: “A me e mio marito piace rispondere che non lo sapremo fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere”, ha dichiarato a tal proposito a Vogue America. Lei e Sebastian Bear-McClard sono convolati a nozze nel 2018 con una cerimonia top secret celebrata – sembra – poche settimane dopo il loro primo incontro.

Le foto senza veli col pancione in mostra

Emily Ratajkowski è diventata famosissima sui social per gli scatti bollenti – spesso in déshabillé – del suo fisico da urlo. Ora che è incinta la modella non ha smesso di mostrarsi senza veli, e anzi sui social ha continuato a sfoggiare orgogliosa il pancino senza nulla addosso: “Sto conoscendo il mio nuovo corpo”, ha scritto nella didascalia a una foto in cui è ritratta completamente senza veli difronte allo specchio.