La storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è nuovamente naufragata e sembra che durante la loro ultima lite sarebbe addirittura intervenuta la polizia.

A Domenica Live Barbara D’Urso ha dichiarato di essere in possesso delle prove che Pietro Delle Piane – ex compagno di Antonella Elia – sarebbe stato allontanato dalla casa della showgirl scortato dalla polizia dopo la loro ultima, furibonda lite. Delle Piane si è giustificato affermando che la telefonata alle forze dell’ordine sarebbe scattata involontariamente dal segnale SOS inviato dal suo telefono:

“Non è che sono stato cacciato. Abbiamo avuto una discussione accesa e ho lanciato il telefono di Antonella a terra. L’iPhone se prende una botta fa una chiamata alle forze dell’ordine perché va in SOS il telefono”, ha affermato. La sua versione dei fatti non avrebbe convinto del tutto il pubblico presente in studio e i telespettatori.

Nella busta CHOC, qualcuno dice che Pietro è stato portato via da casa di Antonella dalla Polizia! Ma che è successo davvero? #DomenicaLive pic.twitter.com/jqkwLRIH7Z — Domenica Live (@domenicalive) December 6, 2020

Pietro Delle Piane e la polizia a casa di Antonella Elia

Una fonte anonima ha fatto sapere a Domenica Live di avere un filmato in cui si vedrebbe Pietro Delle Piane uscire dalla casa di Antonella Elia accompagnato dalle forze dell’ordine.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/pietrodellepiane/?hl=it

Tra i due, attualmente separati, ci sarebbe stata una lite furibonda ma secondo Delle Piane non sarebbe stata la showgirl ad allertare la polizia: “Quando è arrivata la Polizia ho chiesto a lei se li avesse chiamati e lei mi ha detto di no. Antonella Elia era arrabbiata con me e ha detto ‘lui se ne deve andare’. Quindi questo che ha fatto i video avrà visto gli agenti che parlano con me e che usciamo dall’abitazione”, ha dichiarato l’ex fidanzato di Antonella Elia a Domenica Live. La sua spiegazione non ha convinto del tutto Barbara D’Urso e gli ospiti presenti in studio, ma per il momento Antonella Elia non ha fornito la sua versione dei fatti.

I tira e molla tra l’ex coppia vip

La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è stata caratterizzata da numero tira e molla. I due erano tornati insieme dopo la loro discussa rottura a Temptation Island, ma a sorpresa la liaison sarebbe nuovamente naufragata nelle scorse settimane. Dopo la rottura da Pietro Delle Piane Antonella Elia ha affermato in diretta al GF Vip: “Ho il cuore spezzato. Con Pietro è finita, questa volta per sempre. Sono single”. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi?

