Hugo Maradona, fratello del compianto Diego Armando Maradona, ha confessato di essere in attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo del campione scomparso.

La morte di Diego Armando Maradona ha colpito il mondo intero e ancora di più il grande clamore suscitato dalle indagini – attualmente in corso – sulle possibile cause e responsabilità della sua prematura scomparsa. Suo fratello Hugo Maradona è intervenuto a Domenica In affermando che solo l’autopsia potrà svelare qualcosa di più riguardo alla scomparsa dell’ex calciatore e ha smentito l’ipotesi che Maradona sia stato lasciato “da solo” e non protetto da chi invece avrebbe dovuto farlo:

“Mio fratello non è stato abbandonato, aveva i dottori, mio nipote, le sue figlie. È difficile parlarne. Il corpo di mio fratello lo farà. Chi ha commesso errori deve pagare”, ha dichiarato Hugo Maradona.

Diego Armando Maradona

Hugo Maradona: le lacrime per il fratello

Dopo che Maradona è scomparso all’improvviso a 60 anni appena compiuti, in tutto il mondo sono avvenute celebrazioni e omaggi in suo onore. La prematura scomparsa del campione è stata resa se possibile ancora più amara dalle presunte responsabilità in merito al ritardo dei soccorsi e alla situazione in cui si sarebbe trovato il campione al momento della morte (e durante la degenza post-ospedaliera, visto che poche settimane prima di morire aveva sostenuto un delicato intervento).

“Con lui è andato via un pezzo della mia vita. Non ci vedevamo da due anni, ma ci saremmo dovuti vedere a Natale. Per colpa del Covid non sono potuto tornare in Argentina per i funerali”, ha raccontato commosso Hugo Maradona, fratello del compianto campione. Come lui anche il resto della famiglia Maradona è in attesa di conoscere i risultati dell’autopsia, che forse svelerà qualcosa di più riguardo alla scomparsa del celebre campione.

La replica alle critiche

Oltre agli omaggi e alle celebrazioni, dopo la scomparsa di Maradona non sono mancate critiche contro il campione e le manifestazioni d’affetto avvenute in tutto il mondo nei suoi confronti. Hugo Maradona ha replicato contro coloro che hanno criticato suo fratello svelando qualche retroscena sul suo carattere:

“Diego ha avuto tutti i problemi del mondo, si faceva del male da solo ma era un bonaccione. L’unica cosa che calma il mio dolore è che ora starà insieme a mia madre che lui considerava la sua prima fidanzata”, ha confessato il fratello del celebre campione.