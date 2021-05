Virginia Mihajlovic è incinta: la figlia di Sinisa ha annunciato la bellissima notizia con un video a dir poco commovente.

Fiocco rosa per Virginia Mihajlovic: la figlia di Sinisa è incinta. La ragazza, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso un video a dir poco commovente. Nel filmato in questione, la 23enne riprende le reazioni delle persone alle quali comunica la bella notizia: dal futuro papà Alessandro Vogliacco ai nonni, passando per le amiche. Fidanzata da quattro anni con il difensore del Pordenone che ha militato nelle giovanili della Juventus, Virginia Mihajlovic ha reso pubblica la bellissima notizia attraverso il suo profilo Instagram, dove ha condiviso un commovente video.

Virginia Mihajlovic incinta: il video/annuncio

Nel filmato, la figlia di Sinisa riprende le reazioni dei familiari mentre lei rivela la gravidanza. Il primo, ovviamente, è il futuro papà: il calciatore appare emozionato come non mai, quando legge un body da neonato con la scritta “Che abbia inizio il nostro viaggio più bello“. Subito dopo si passa a Sinisa, che, in un primo momento, sembra non capire che presto diventerà nonno. L’ex calciatore, visibilmente incredulo, esclama: “Ammazza oh… ma è tuo? Ma state scherzando? Ma adesso? Quest’anno? Mi viene da piangere…“.

Sinisa stringe tra le mani il body da neonato che Virginia gli ha regalato e non fa altro che rileggere la scritta impressa: “Sorpresa, ciao nonno“. I futuri zii reagiscono con il sorriso, mentre nonna Arianna non fa altro che ballare dalla gioia. La giovane Mihajlovic e Vogliacco, con il benestare di familiari e amici, si preparano ad accogliere il primo frutto del loro grande amore.

Ecco il bellissimo video/annuncio condiviso su Instagram:

Le prime parole di Virginia Mihajlovic

Virginia ha accompagnato il video/annuncio con le prime parole da futura mamma. Da ogni sillaba sgorga pura emozione, tanto che ammette di avere ancora i brividi. Si legge:

“Ancora fatico a crederci. Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma in fondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita“.

L’annuncio della Mihajlovic ha riscosso grande successo, tanto che il post è stato sommerso di like e commenti.