Riccardo Facchini, chef de La Prova del Cuoco, è diventato donna. Oggi si chiama Chloe ed è orgogliosa del suo cambiamento.

Quando ha partecipato a La Prova del Cuoco si chiamava Riccardo Facchini, ma adesso ha deciso di cambiare vita. Si chiama Chloe e, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto coming out come donna transgender. La foto, dopo la transizione iniziata qualche anno fa, ha fatto il pieno di like.

Riccardo Facchini è diventato donna: l’annuncio

I telespettatori che hanno sempre seguito La Prova del Cuoco ricorderanno lo chef Riccardo Facchini, spesso ospite sia con la conduzione di Antonella Clerici che con quella di Elisa Isoardi, come un bell’uomo simpatico e bravissimo. A distanza di qualche anno da quel momento, il cuoco ha portato a termine la transizione iniziata qualche anno fa per diventare donna. Attraverso il suo profilo Instagram, Riccardo ha fatto coming out come donna transgender, svelando il nome scelto. A didascalia di una foto che mostra il suo ‘nuovo’ aspetto, si legge:

“Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc.. Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa e ora mi sento pronta per fare l’ennesimo e ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni a La Prova del Cuoco“.

Riccardo vuole essere il più sincero possibile con i fan, anche se è consapevole che qualcuno criticherà la sua scelta. Nonostante tutto, spera che questo sia il suo ultimo coming out.

Riccardo Facchini è Chloe Facchini

Lo chef, nel post/annuncio, si mostra al fianco del compagno. Molto probabilmente, lui le è stato vicino in questo difficile percorso di transizione, così come tutta la sua famiglia. Riccardo ha concluso:

“Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento. Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro“.

Facchini è pronta per iniziare una nuova vita. La sua nuova immagine la mostra come una bellissima donna bionda e con un sorriso smagliante: i fan hanno apprezzato, quasi in massa, il suo coraggio.

Ecco una vecchia immagine di Riccardo:

Fonte foto: https://www.instagram.com/chefacchini/