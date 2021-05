Secondo il Wall Street Journal, dietro le dimissioni di Bill Gates dalla presidenza Microsoft, ci sarebbe una relazione con una dipendente.

A distanza di poco tempo dall’annuncio ufficiale del divorzio tra Bill e Melinda Gates (dopo ben 27 anni di matrimonio), emergono nuovi e inaspettati dettagli sulla fine di questa storia. Stando infatti alle ultime indiscrezioni trapelate dal Wall Street Journal, sembrerebbe proprio che a spingere Bill Gates a dare le dimissioni dalla presidenza di Microsoft, sia stato lo stesso consiglio di amministrazione, il motivo? L’uomo avrebbe instaurato una relazione sentimentale con una dipendente della sua stessa azienda.

Le dimissioni di Bill Gates dalla presidenza Microsoft

“Inappropriata” pare che fosse stata definita con questi termini dal consiglio di amministrazione di Microsoft la relazione sentimentale scoperta fra Bill Gates (fondatore e presidente) ed una dipendente della sua stessa azienda. Era infatti il 13 marzo del 2020 quando l’imprenditore statunitense annunciava ufficialmente al mondo, di lasciare la presidenza della sua azienda confessando anche che i motivi di questa scelta erano principalmente legati alla volontà di concentrarsi sulle sue attività filantropiche della sua Foundation.

Bill e Melinda Gates

Sempre secondo queste indiscrezioni, la relazione fra Bill Gates ed una sua dipendente, sarebbe durata oltre dieci anni ma sarebbe emersa solamente quando la stessa donna avrebbe rivelato il tutto in una lettera alla dirigenza (nel 2019), dando così il via ad un’indagine interna. Quest’ultima non si sarebbe mai conclusa dato che Bill Gates diede le dimissioni dal Cda della Microsoft nel marzo del 2020 e dunque prima del completamento dell’inchiesta stessa.

Bill e Melinda Gates: dietro il divorzio un tradimento?

A questo punto ed anche secondo queste nuove rivelazioni, è chiaro che in molti sono pronti a scommettere che dietro il divorzio fra Bill e Melinda Gates ci sia in realtà, l’ombra di questo lungo tradimento. La coppia si era conosciuta nel lontano 1987 e si era poi unita in matrimonio nel 1994. Negli anni 2000 aveva anche dato vita alla Bill and Melinda Gates Foundation, considerata fra le più importanti aziende filantropiche.