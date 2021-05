In diretta social con i fan Diletta Leotta è stata sorpresa dal fidanzato Can Yaman, che l’ha baciata sulle labbra.

Mentre si stava sistemando trucco e capelli a favore di telecamera Diletta Leotta è stata sorpresa dal fidanzato Can Yaman, che le ha stampato un appassionato bacio sulle labbra. Dopo aver smentito le voci riguardanti la loro liaison (che secondo un’ipotesi in circolazione sarebbe stata costruita al fine di far loro ottenere visibilità) i due si sono mostrati più felici ed uniti che mai.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/dilettaleotta/?hl=it

Diletta Leotta e Can Yaman: il bacio rubato

Tutto scorre liscio come l’olio tra Diletta Leotta e Can Yaman, che sui social si sono mostrati felici e sorridenti mentre la conduttrice era impegnata a farsi sistemare “trucco e parrucco” da un’addetta ai lavori. Yaman le ha rubato un bacio sulle labbra mentre lei, a favore di telecamera, si è mostrata sorridente ed imbarazzata mandando i fan in visibilio.

La coppia sembra aver deciso di infrangere la propria riservatezza dopo i rumor che hanno mandato la conduttrice su tutte le furie. Oltre alle indiscrezioni secondo cui la loro liaison sarebbe stata costruita come “operazione pubblicitaria” Diletta Leotta è finita al centro di un rumor riguardante un suo presunto flirt con Ryan Friedkin.

Le foto del bacio

Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto dove si vede Diletta Leotta mentre è intenta a baciare il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin. La conduttrice ha in seguito affermato che le foto risalirebbero a dicembre, ovvero mesi prima che lei e Yaman uscissero insieme allo scoperto confermando di essere a tutti gli effetti una coppia.

“È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto, e la riservatezza è la nostra prima promessa. Quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Io agisco istintivamente, senza troppi giri di parole. Seguo la spinta, ma sul matrimonio teniamoci la sorpresa”, aveva dichiarato Yaman a Vanity Fair a proposito della sua storia con la conduttrice.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/canyaman/?hl=it