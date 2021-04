Diletta Leotta e Ryan Friedkin sono stati pizzicati mentre si scambiano quello che sembra un bacio passionale: cosa dirà Can Yaman?

Diletta Leotta e Ryan Friedkin stanno insieme? No, la foto del bacio pubblicato dal settimanale Oggi appartiene al passato. Precisamente, la conduttrice sportiva e il figlio del presidente della Roma sono stati pizzicati insieme lo scorso 20 dicembre. La domanda sorge spontanea: perché la paparazzata esce fuori solo oggi?

Diletta Leotta e Ryan Friedkin: il bacio

Soltanto qualche ora fa, Diletta Leotta pubblicava un lungo sfogo social in cui si diceva stanca dell’accanimento dei media nei suoi confronti. La conduttrice sportiva, al centro della cronaca rosa per la sua storia o presunta tale con Can Yaman, aveva anche sottolineato di non essere una “mangiauomini“. Così, a suo parere, la dipingono i giornalisti che la paparazzano in compagnia di semplici amici. E’ proprio per rispondere alle sue lamentele che il settimanale Oggi ha pubblicato una foto che la ritrae mentre si scambia un bacio con Ryan Friedkin.

Lo scatto del french kiss risale allo scorso 20 dicembre, per cui non aggiunge nulla alla presunta crisi con l’attuale fidanzato Can Yaman. Eppure, qualcosina potrebbe anche dirci. All’epoca del chiacchiericcio del flirt tra Diletta e Ryan, la Leotta aveva replicato che si trattava di un semplice amico. Stando alla paparazzata, però, non sembra affatto questa la realtà dei fatti. “Un aperitivo non vuol dire nuovo amore“, aveva tuonato la presentatrice di Dazn. Come replicherà adesso che la rivista ha ‘sbattuto’ in prima pagina la foto del bacio con Friedkin?

La storia tra Diletta e Ryan è ancora in corso?

Anche se Diletta dichiara che “frequento un attore, bellissimo, e siamo felici“, qualcuno sostiene che la sua storia con Ryan sia ancora in corso. Secondo Dagospia, infatti, la conduttrice sportiva e il figlio del presidente della Roma hanno ripreso a frequentarsi da un po’. Sarebbe questo il motivo per cui “ha scaricato in fretta e furia il turcomanno Can Yaman“.

Non solo, sempre stando a quanto scrive Roberto D’Agostino, la Leotta e Friedkin hanno trascorso una settimana insieme in un “hotel de charme di Roma“. Al momento, Diletta non ha né smentito e né tantomeno confermato il gossip.