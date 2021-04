Il 29 aprile Kate Middleton e William festeggiano le cosiddette “nozze di stagno”: 10 anni fa si svolse il loro matrimonio da favola.

Il 29 aprile 2021 Kate Middleton e suo marito William hanno raggiunto un importante traguardo: sono trascorsi ben 10 anni dal loro matrimonio da favola, consacrato dall’arrivo di 3 figli e approvato da reali, sudditi e semplici ammiratori in tutto il mondo. La storia tra i due ha avuto inizio tra i banchi dell’università e, nonostante oggi siano una delle coppie reali più amate del mondo, non fu tutto rose e fiori.

Kate e William: 10 anni di matrimonio

Il matrimonio di Kate Middleton e del Principe William è stato uno degli eventi più attesi del 2011 e fu trasmesso in mondovisione dopo un’attesa spasmodica da parte di sudditi e ammiratori di tutto il mondo. Oggi i due continuano ad essere impeccabili e a mostrarsi più felici che mai, e il loro amore è stato consacrato dalla nascita di 3 figli (George, futuro Re d’Inghilterra, Charlotte e Louis).

Kate Middleton Principe William

Nonostante il grande amore tra i due prosegua dai tempi dell’università, all’inizio non fu tutto rose e fiori tra Kate e William: il Principe all’inizio avrebbe ritenuto la futura duchessa soltanto un’amica, e la lunga attesa della socialité per diventare a tutti gli effetti la sua fidanzata le sarebbe valsa il soprannome di Waity-Katie in Inghilterra.

William sarebbe finalmente capitolato dopo aver visto Kate sfilare per un evento di beneficenza, e nel 2002 i due si sarebbero finalmente fidanzati (8 anni prima del fidanzamento ufficiale con il beneplacito della Regina). La storia d’amore tra i due è stata caratterizzata da numerosi alti e bassi prima delle nozze, e lo stesso Principe ha svelato di essersi separato dalla duchessa nel 2007: “Ci siamo lasciati per un’ po’. Eravamo giovani. All’università. Cercavamo di trovare noi stessi. E per un po’ ci siamo allontanati. Per poi ritrovarci”, raccontò alla BBC.

Kate Middleton conquista tutti: dagli abiti ai gioielli

A differenza della cognata “ribelle” Meghan Markle, Kate Middleton ha sempre ottenuto enormi consensi da parte della famiglia Reale e dei sudditi: oltre a una predilezione per la moda low cost e per il “riuso” di abiti da lei già indossati, Kate è stata da molti paragonata alla compianta suocera Lady Diana (di cui tra l’altro possiede il prezioso anello di fidanzamento).