Mara Venier ha confessato nel suo libro il dramma vissuto quando sua madre, Elsa, è scomparsa dopo esser stata colpita dall’Alzheimer.

Mara Venier è stata profondamente segnata dalla scomparsa di sua madre Elsa, a cui era estremamente legata. Prima della morte della donna, per anni la conduttrice ha sentito di averla persa a causa della sua malattia, l’Alzheimer. A causa di questo male infatti la donna non avrebbe più riconosciuto sua figlia: “La malattia che mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro”, ha raccontato la conduttrice a Oggi. Nel suo libro Mamma, ti ricordi di me? Mara Venier ha ripercorso l’amore e il dolore vissuti a causa della malattia di sua madre.

Mara Venier: la malattia della madre

Più volte Mara Venier ha parlato di quanto il dolore per la scomparsa di sua madre l’abbia segnata profondamente. La conduttrice ha deciso di scrivere un libro proprio a proposito del suo amore per la mamma, e la scrittura in questo caso le sarebbe servita come “terapia” per ripercorrere una delle prove più difficili a cui la vita l’ha sottoposta.

Mara Venier

“Io e mamma avevamo un rapporto simbiotico e adoravo essere figlia, tornare a Mestre nella casa della mia infanzia e dormire nel mio lettino… Mia madre ha dato moltissimo amore anche ai miei figli e la sua malattia ci ha uniti, ci ha aiutati a superare vecchie ruggini: tutti e tre abbiamo sentito il profondo desiderio e il dovere di restituirle l’amore che ci ha regalato”, ha dichiarato a Oggi la Venier. Lei e sua madre Elsa erano profondamente legate, e per la conduttrice è stato difficile accettare di dover vivere senza di lei. “Sino al 2020 non sono riuscita a guardare le sue foto”, ha rivelato.

La nascita del primo nipote

Mara Venier ha confessato che dopo la morte di sua madre sarebbe stata la nascita del suo primo nipotino, Giulio (figlio di suo figlio Paolo), a darle la carica per riprendere in mano le redini della sua vita. Oggi, pur essendo ancora triste nel ripensare a sua madre, la conduttrice ha trovato nuova vitalità: “Lo presi in braccio (il nipote, ndr) e sentii una scintilla dentro al cuore: mi invase la gioia e sentii tornare a galla la voglia di vivere”, ha raccontato a Oggi Mara Venier.