Ha destato preoccupazione il problema di salute di Justin Bieber che lo ha obbligato al riposo totale. La moglie spiega come sta ora.

Al momento regna il silenzio da parte del diretto interessato ma a dare qualche aggiornamento sulle condizioni di Justin Bieber è stata sua moglie Hailey. La pop star, nelle scorse settimane, aveva comunicato che a causa di un problema di salute, la Sindrome di Ramsay Hunt, aveva una parte del volto paralizzata, motivo per il quale aveva dovuto annullare il tour. Ora, dopo le tante richieste di aggiornamenti da parte dei fan, la sua compagna ha voluto spiegare come vanno le cose.

Justin Bieber, le sue condizioni: le parole della moglie

Justin Bieber

Ospite di Good Morning America per presentare la sua nuova linea di cosmetici per la skin care, Hailey Bieber ha risposto alle domande dei conduttori che l’hanno incalzata sulle condizioni di salute del marito. Senza entrare nel dettaglio, la donna ha spiegato: “Sta molto meglio, Justin migliora ogni giorno di più”, le parole della modella. “Naturalmente per lui è stata una situazione spaventosa da gestire, ma tornerà presto in sesto e sono davvero grata per questo”, ha aggiunto la moglie di Justin Bieber che ha anche spiegato come il sostegno dei cari e l’affetto dei fan abbiano contribuito a fargli ritrovare la serenità giusta per affrontare questa situazione.

Da sottolineare come la coppia sia stata messa a dura prova ancora una volta visto che solamente un mese fa, proprio la donna aveva raccontato di come era stata lei ad avere un problema piuttosto importante. Hailey era stata vittima di un ictus dal quale, però, sembra essersi ripresa al meglio.

Di seguito un vecchio post Instagram della coppia:

