In un video YouTube, la moglie di Justin Bieber racconta dell’ischemia che l’ha colpita a marzo, del dolore che le ha provocato e del percorso di cure.

La modella 25enne racconta dell’ictus che l’ha colpita lo scorso mese. Hailey Bieber spiega per filo e per segno la comparsa della malattia, di come si è sentita, del dolore e del ricovero in ospedale. La moglie del cantante ha voluto rivelare e sfogarsi con i suoi follower sull’ischemia per condividere la sua esperienza e dare forza alle persone che vivono la stessa situazione.

Le dichiarazioni di Hailey Bieber

Justin Bieber

Come riporta Vanity Fair, la modella comincia a raccontare ai suoi fan della malattia che l’ha colpita: “Ero seduta a tavola con Justin, stavamo parlando normalmente durante la colazione, quando ho sentito una strana sensazione nel braccio destro, dalla spalla fino le dita della mano, che erano intorpidite. E quando mio marito mi ha chiesto che cosa avessi mi sono resa conto che non riuscivo a parlare“.

E ancora: “Tutto il lato destro della mia faccia era bloccato, non riuscivo a dire una parola e ho pensato immediatamente a un ictus“. La modella racconta di essere stata soccorsa da un medico vicino di casa, in attesa dell’ambulanza e che l’ansia stava peggiorando la situazione. Hailey è stata tenuta sotto osservazione e l’è stato trovata un’anomalia cardiaca ma ora sta bene. La modella dichiara: “Tutto si è svolto molto agevolmente e ora mi sono rimessa completamente. La mia più grande paura era che potesse capitarmi di nuovo qualcosa di brutto ed ero molto spaventata, ora mi sento davvero sollevata di aver risolto il problema e di poter andare avanti con la mia vita. Ho voluto condividere la mia esperienza pubblicamente soprattutto per chi sta vivendo la stessa situazione: voglio che sappiate che vi comprendo perché so perfettamente quanto tutto questo possa essere spaventoso“.

