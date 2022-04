All’Isola dei Famosi il clima è parecchio teso e le due naufraghe sono state protagoniste di una lite furibonda con una rissa sfiorata.

Sembra proprio che questa edizione dell’Isola dei Famosi abbia fatto il pieno di discussioni e tensioni. Un’altra lite furibonda è scoppiata tra Guendalina e Laura Maddaloni che si sono scontrate senza esclusioni di colpi. I motivi sarebbero scaturiti dalla divisione di un cocco, colto dalla Tavassi.

Perchè Laura e Guendalina hanno discusso sulla Playa

Come riporta tuttosulgossip.it, la lite è scoppiata quando Guendalina Tavassi ha preso un cocco e ha deciso di dividerlo solo con il suo gruppo escludendo l’altro. A questo punto a perdere le staffe è stata Laura Maddaloni e la Tavassi replica: “Io metà oggi ve l’ho dato, se ho una cosa e voglio offrirla la offro, se me la voglio mangiare sarò libera di mangiarla. Preferisco offrirla alle 6 persone che sono di là. Che polemica, siete più attaccati al mangiare voi…”. Clemente va in difesa della moglie e dichiara: “Ma smettila Guenda, posso dirti una cosa? Sai che c’è di nuovo? Pigliati tutto, ora apriamo le danze“. La Tavassi non ne può più: “Ma veramente ci stiamo facendo manovrare da questi due?”. La discussione degenera e la Maddaloni si avvicina molto a Guendalina la quale non gradisce questo atteggiamento: “Ma perché mi vieni sotto? Perché ti alzi e vieni sotto? A me questo atteggiamento non piace”.

Alla fine le due sono state divise ma l’astio è evidente tra le due. Certo, sembra che la fame sulla Playa stia giocando brutti scherzi, ovviamente i concorrenti sono comunque più nervosi del normale. Le due faranno pace?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG