La conduttrice ha rivelato alcuni dettagli della sue passate storie d’amore, della sua carriera e di cosa pensa delle donne che si lamentano del cat calling.

La bellissima Anna Falchi, in occasione di un’intervista al settimanale Oggi, rivela il rapporto con il suo corpo e dei dettagli della sua vita sentimentale passata. La conduttrice svela anche cosa pensa del tema del cat calling sottolineando che a lei fa piacere essere fischiata e apprezzata per la strada.

Le dichiarazioni di Anna Falchi

Ecco una foto di Anna Falchi

Come riporta Today, Anna Falchi parla del rapporto con il suo corpo e di quando si è dovuta rifare il seno a 20 anni: “Avevo un seno prosperoso e l’altro no, c’era asimmetria. Fossi stata più matura avrei fatto di quel difetto un punto di forza”. Sul cat calling rivela: “È bello, come mi è successo ieri, sentire un ragazzo che per strada ti fischia dietro e urla Che gnocca! Ma grazie, gli ho risposto di cuore. Io le donne che si lamentano per il cat-calling non le capisco: se l’apprezzamento è gentile, fa solo piacere. Alla mia età poi!“.

La conduttrice rivela poi di essere stata sfortunata in amore: “Ho scelto persone diverse da me. Avrei dovuto cercare la somiglianza. ” E ancora: “Quanti fighi lasciati scappare! Avevo un mare di corteggiatori, uomini famosi, ma sono sempre stata fidanzata, volevo mantenere il buon nome”. Poi Anna Falchi parla della sua attuale relazione con Andrea Ruggieri che non sembra andare a gonfie vele: “La convivenza è una realtà impattante per chi non è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La famiglia del Mulino Bianco non esiste. Abbiamo orari diversi, non mi sono mai sentita tanto sola da quanto stiamo insieme. Sembra paradossale ma è così”.

