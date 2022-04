Sull’isola viene messa in dubbio la verginità di Alessandro e Carmen Di Pietro impazzisce chiedendo al figlio con chi è stato.

Sull’Isola dei Famosi, tutti hanno notato che la showgirl è molto legata al figlio Alessandro, tanto da stargli troppo addosso. I naufraghi la spingono a lasciarlo un po’ libero, ma lei non ci sta e parla di “lavaggio del cervello“.

Carmen Di Pietro, in dubbio la verginità di Alessandro

Gli isolani hanno messo in discussione la verginità di Alessandro e Carmen di Pietro è letteralmente impazzita nel pesare che il figlio possa verso la sua purezza con qualche donna. Una foto da IG:

Il fratello di Guendalina le dice: “Ma lo lasci un po’ in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te“.

La showgirl si innervosisce: “In che senso? Oddio, ma qui sull’Isola è stato con una donna? E chi? Non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessa’ sei stato con qualcuna?”, sbotta inquisitoria. Il diretto interessato però non le risponde…“.

Carmen Di Pietro

Le lamentele del figlio

Anche il figlio si sente troppo pressato dalla madre. Le sue parole: “Essere il figlio di Carmen di Pietro è impossibile, ve lo dico per esperienza. Dalla mattina alla sera ti sta addosso, non ti lascia un minuto“.

Ma la madre non ci sta e dice: “Il percorso di mio figlio non mi sta piacendo, accetto tutto ma non il fatto che addirittura si stia ribellando”.

