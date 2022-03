Sembra che a causa del maltempo e di alcuni problemi riscontrati dai naufraghi inizino i primi malumori, sopratutto verso Carmen e il figlio Alessandro.

Il tempo a Playa Accopiada non è dei migliori, tanto da costringere il rinvio di un pomeridiano in diretta. Con il maltempo arrivano anche diversi problemi nella gestione della vita sull’isola e anche i primi litigi. Il gruppo però sembra aver riscontrato dei problemi sopratutto con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro per non aver seguito le direttive stabilite.

Ecco perchè tutti sono contro Carmen e Alessandro

A quanto pare, i naufraghi spinti dal brutto tempo sono stati costretti a cercare di costruire una capanna come riparo. Le cose non sono però andate come previsto e la struttura risultava troppo piccola per riuscire a contenere tutti i concorrenti. A questo punto, il gruppo ha pensato di stare tutti seduti e non sdraiarsi all’interno della capanna in modo da riuscire ad entrare tutti e ripararsi. Sembra però che Carmen Di Pietro e il figlio abbiano fatto il contrario non tenendo conto delle direttive stabilite dal gruppo. Tutti si sono alterati con i due naufraghi. Laura Maddaloni, come riporta velvetgossip.it, ha dichiarato: “Io di queste persone incomincio ad avere paura. Hanno un atteggiamento che non mi aspettavo. Laura si è alzata come una furia. E poi sempre contro Alessandro” e anche Jeremias Rodriguez dice la sua: “Non vi vogliamo più. Egoisti che non siete altro. Vi manca un po’ di Sud America per imparare a vivere insieme“. Gli animi di placheranno tra i concorrenti?

