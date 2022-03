In occasione del debutto di un suo spettacolo a Boston, il comico ha preso la parola rompendo il silenzio sulla schiaffo ricevuto da Will Smith.

La notte degli Oscar 2022 non verrà di certo dimenticata, lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock entrerà negli annali storici dell’evento per il suo rumore mediatico. Il comico ha finalmente rotto il silenzio sulla vicenda anche se con qualche sketch in occasione di un suo spettacolo, letteralmente colmo di giornalisti.

Le dichiarazioni di Chris Rock sullo schiaffo ricevuto da Will Smith

Dopo due giorni di silenzio stampa su ciò che è successo durante la notte degli oscar, Chris Rock sceglie di parlare proprio a un suo spettacolo. La risonanza mediatica dello schiaffo ha costruito intorno a lui un interesse fuori dal comune nelle ultime ore. Il palco è stato letteralmente circondato da giornalisti che cercavano di carpire dichiarazione sul gesto di Will Smith.

Come riporta Fan Page, il comico ha preso la parola dichiarando: “Sto ancora cercando di elaborare quello che è successo. Non ho materiale su quello che è accaduto: tutto lo show è stato scritto prima di questo fine settimana. Ad un certo punto però parlerò di quella mer*da e sarà serio e divertente” Il pubblico ha poi applaudito per ben due minuti al grido “Fanc**o Will Smith“. La reazione non sembra essere molto conciliante, nonostante le scuse ufficiali dell’attore al presentatore che ammette di aver sbagliato e condanna la violenza.

