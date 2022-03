Finalmente sembra che, salvo imprevisti, il cantante possa tornare a casa e riabbracciare i suoi figli dopo il delicato intervento al pancreas.

Dopo giorni di convalescenza in ospedale e accertamenti, Fedez dovrebbe essere dimesso oggi dall’ospedale e tornare a casa. Il rapper è stato operato con la rimozione di una parte di stomaco, dopo aver scoperto un raro tumore al pancreas. Vitto, Leone e Chiara non vedono l’ora di riabbracciarlo e di averlo con loro.

Fedez torna a casa dai suoi figli

Secondo quanto riportato da Corriere della Sera, sembra che Fedez sia pronto per essere dimesso dall’ospedale San Raffaele e tornare a casa. Nei giorni scorsi il rapper ha ricevuto la tenera chiamata del figlio Leone che lo ha riempito di baci. Ora potrà tornare a casa dopo questi giorni difficili e delicati. Il cantante ha un serio e raro tumore al pancreas che ha annunciato lui stesso sui social. Massimo Falconi il primario di chirurgia che ha operato Fedez ha però rassicurato che, se preso in tempo, questo tipo di cancro ha alte probabilità di guarigione. Il medico dichiara: “Se scoperto in tempo ed è localizzato, la chirurgia radicale porta ad alte percentuali di guarigione. Sono un gruppo di neoplasie molto diverse fra loro, alcune aggressive altre ‘indolentì, ovvero che evolvono lentamente. Ma se scoperto in tempo ed e localizzato, la chirurgia radicale porta ad alte percentuali di guarigione. Parliamo di tumori che hanno origine dal sistema neuroendocrino, costituito da cellule con caratteristiche tipiche sia delle cellule endocrine, quelle che producono gli ormoni, sia di quelle nervose. Queste cellule sono presenti in tutto l’organismo, quindi i Nets possono colpire organi differenti quali pancreas (come nel caso di Fedez, ndr), intestino, polmoni, tiroide, timo o ghiandole surrenali“.

