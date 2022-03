L’opinionista e produttrice Sonia Bruganelli non perde tempo e fa sapere a tutti cosa ne pensa de La Pupa e il Secchione.

La Pupa e il Secchione è iniziato solo da tre settimane e già arrivano le critiche al programma, che Barbara D’Urso ha cercato di rivoluzionare dandogli un’impronta tutta sua.

A molti, però, il formato strutturato per questa nuova edizione non sta piacendo, come a Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip e produttrice tv, che su Twitter ha detto cosa ne pensa del lavoro fatto dallo show su Italia 1.

La Bruganelli ha risposto a un tweet che criticava i suoi like a tweet apertamente contro Barbara D’Urso definiti di cattivo gusto. Così, Sonia ha ben pensato di rispondere direttamente ed esternare la sua opinione:

“Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragion d’essere nel “subire” le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse , lo posso pensare o è LESA MAESTÀ???”

Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragion d’essere nel “subire” le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse , lo posso pensare o è LESA MAESTÀ??? — sonia bruganelli (@SBruganelli) March 30, 2022

Insomma, secondo Sonia Bruganelli lo show non funziona ed ha reso le pupe semplici macchiette. Lo show di Barbara D’Urso ha esordito con buoni ascolti ma, con l’avanzare delle puntate, non sta avendo gli ottimi riscontri iniziali.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG