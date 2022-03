Il comico Andrea Pucci manda una frecciatina poco nascosta al programma La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso, battuto per ascolti da STEP con Stefano De Martino.

Il comico Andrea Pucci lancia una poco velata frecciatina a Mediaset, che non lo ha confermato come presentatore de La Pupa e il Secchione Show, scegliendo Barbara D’Urso.

Su Instagram, infatti, Pucci ha esultato per gli ascolti tv di ieri, martedì 29 marzo, in particolare di quelli di Stasera Tutto è Possibile e proprio La Pupa e il Secchione Show. Il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, infatti, ha battuto alla grande Canale 5, ha raggiunto l’11% e i quasi due milioni di spettatori.

Proprio nella puntata di ieri di Rai 2, Andrea Pucci era presente tra i concorrenti e, taggando alcuni di loro, gioisce del risultato mandando un chiaro riferimento al programma condotto dalla D’Urso:

“Il nostro lavoro è gratificato da quanti di voi seguono quello che facciamo. E sto godendo come un pazzo. La trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi”

Un messaggio vendicativo quello di Pucci, soprattutto contro la Mediaset che gli ha tolto il programma La Pupa e il Secchione per darlo a Barbara D’Urso, decisione che probabilmente il comico non ha per nulla digerito.

