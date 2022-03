La sorella di Chiara mostra il suo pancione, in una foto su Instagram, svelando a tutti quanto manca al giorno fatidico.

Francesca Ferragni ha mostrato con orgoglio il suo pancione su Instagram, bella e felice come non mai. Con un post di adv, in cui promuove un noto brand di abbigliamento per bebè, la seconda sorella Ferragni ha svelato anche una notizia molto importante che elettrizza i suoi fan.

Francesca aspetta il suo primo figlio da Riccardo Nicoletti, suo storico fidanzato, ed è super emozionata. Da quanto lei stessa ha annunciato nella didascalia del post, mancano solo 80 giorno all’arrivo del suo bebè e non vede l’ora. Ovviamente, anche la Ferragni avrà i timori di tutte le neomamme, ma sicuramente la sorella Chiara saprà darle qualche buon consiglio, visto che anche lei è madre di due splendidi bimbi, Leo e Vittoria.

Francesca Ferragni, la gravidanza e la proposta di matrimonio

Lo scorso dicembre, Francesca Ferragni e il suo Ricky hanno annunciato il lieto evento, una notizia inaspettata che ha reso felicissima tutta la grande famiglia Ferragni e i loro follower.

Ma Francesca non sarà solo presto mamma, ma soprattutto anche moglie. Proprio qualche settimana fa, nel giorno del suo compleanno, il fidanzato Riccardo ha deciso di farle una romantica proposta di matrimonio, di fronte a tutta la famiglia, spiazzando la Ferragni junior.

Insomma, un anno davvero speciale per Francesca Ferragni, che non dimenticherà facilmente il suo 2022.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG