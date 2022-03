La cantante, dopo il successo di Sanremo 2022, annuncia un nuovo tour in tutta Italia, che partirà quest’estate.

Dopo i primi tre concerti già annunciati all’Arena di Verona, Elisa finalmente comunica la partenza del suo tour per tutta Italia, con numerose date che toccano ogni regione della penisola.

Tutte le date del tour, intitolato “Back to the future live tour”, fanno parte di un bellissimo progetto per sostenere il Pianeta Terra, una grande iniziativa sostenibile alla quale la cantante tiene tantissimo.

Il tour di Elisa all’insegna della sostenibilità

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2022 con il brano “O forse sei tu”, hit presente ancora oggi in tutte le classifiche, la musicista di Monfalcone è pronta per tornare in tour con un progetto live ampio e omogeneo, che ha al suo centro Elisa e il tema della sostenibilità.

Un viaggio in musica dedicato al nostro Pianeta e alla sostenibilità, temi molto cari a Elisa che è sempre promotrice di iniziative green ed è Advocate/Champion della campagna delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Durante la conferenza stampa per la presentazione del “Back to the future live tour”, la cantante ha detto che partirà anche il progetto Music For The Planet, a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.

“Deve rimanere un concerto vero e le idee devono essere espresse in modo poetico…Proporrò il mio concetto di festa in modo sostenibile per fare la mia parte. Spero di essere una goccia che assieme ad altre formerà un mare”

