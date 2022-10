Conosciamo più da vicino Carmen Di Pietro, che nel 1997 è stata protagonista di un bizzarro episodio in aereo, e nel 2022 è nel cast de L’Isola dei famosi.

Carmen Di Pietro è una delle showgirl italiane più note al mondo, soprattutto per via del suo fisico scultoreo, per il suo grande carisma e per la partecipazione ai reality Grande Fratello Vip e L’Isola dei famosi, quest’ultimo in coppia con il figlio Alessandro Iannoni nel 2022. Nel corso della sua carriera si è distinta come volto noto sia per il grande che per il piccolo schermo, sollevando polveroni di gossip ma anche commenti d’ammirazione. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla showgirl: dalle protesi “esplosive” ai gossip sulla sua vita amorosa!

Chi è Carmen Di Pietro: la scheda

Nome e cognome: Carmela Tonto

Data e luogo di nascita: 24 maggio 1965, Potenza

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Showgirl

Figli: Alessandro Iannoni, Carmelina Iannoni

Social: Instagram

Carmen di Pietro: la biografia

Carmen (all’anagrafe Carmela Tonto) nasce in Basilicata a Potenza il 24 maggio del 1965. Figlia di Emma e Donato, che di professione faceva il ferroviere, cresce in una famiglia numerosa in compagnia dei due fratelli Vito e Giuseppe e della sorella Maria, che purtroppo però scompare dopo soli tre anni di vita.

Successivamente, a causa di alcune esigenze lavorative del padre, la famiglia di trasferirà a Bologna, e poi a Salerno, dove Carmen frequenta il liceo. Una volta diplomata, comincia a tenere dei provini per tutta Italia e lavora come modella in alcune delle più prestigiose città europee.

La popolarità arriverà solo negli anni Novanta grazie ad alcune partecipazioni in alcuni programmi di Rai 3. Successivamente si lancerà anche in altri progetti e rivestirà altri ruoli, come anche la conduttrice (la sua prima esperienza sarà a Miss Italia).

Carmen Di Pietro: le curiosità sulla showgirl

– Nel 1997 ha dichiarato che una delle sue protesi al seno sarebbe esplosa durante un viaggio in aereo, a causa della forte pressurizzazione della cabina.

– All’inizio della sua carriera, Carmen era talmente determinata che girava l’Italia in cerca di un provino da ottenere… senza soldi e dormendo sui treni!

– Carmen di Pietro e la pensione. Ha dichiarato di non volersi sposare con il rito civile per non rinunciare alla pensione ereditata da Sandro Paternostro, primo marito morto due anni dopo le nozze.

– A Spy ha rivelato di aver avuto una relazione con Diego Armando Maradona: “Una sera in cui ero andata a trovarlo a Napoli, stavo facendo il bagno in un hotel vicino alla stazione. Lui è arrivato in anticipo, io ero ancora nella vasca. Così ho indossato un accappatoio e sono andata alla porta. Gli ho aperto che ero ancora tutta bagnata. “Posso continuare a lavarti io?”, mi ha detto. Così siamo tornati nella vasca.”

– Ha un rapporto di amore e odio con Cristiano Malgioglio, che a quanto da lei confessato a Pomeriggio 5, le avrebbe rubato un papabile fidanzato torero: “Stavo a Telecinco (un canale tv spagnolo) e lui si presentò con questo torero bellissimo. Gli dissi: “Cristiano quanto è bello!” Ma dopo qualche giorno lui precisò: “Te lo devi dimenticare perché è gay!”. Poi sono venuta a sapere che sono stati insieme per tre anni.”

– Per mantenere la sua forma perfetta e coltivare il suo fisico statuario si alza ogni mattina alle 5.30, e pratica body building.

– Carmen Di Pietro e le poesie. Non tutti sanno che Carmen si è dilettata in alcuni video su Youtube dove recita alcune delle più famose poesie di artisti italiani, dall’Infinito di Leopardi al 5 maggio di Manzoni. Il suo tono dubitativo e la sua voce squillante fanno ondeggiare questi video fra serietà e ironia. Insomma, giudicate voi! Ecco un video:

La vita privata di Carmen Di Pietro: figli e marito

Lo storico marito di Carmen di Pietro è Sandro Paternostro, giornalista con il quale è convolata a nozze il 17 giugno 1998. All’epoca la cerimonia fece grande clamore per la differenza d’eta tra i due coniugi (33 anni lei, 76 lui) e per l’aperta ostilità da parte dei figli del giornalista nei confronti della showgirl.

La figlia di Sandro Paternostro rilasciò una discussa intervista a Oggi sulla relazione di suo padre con Carmen Di Pietro, dichiarando: “Credo che mio padre, per l’età e per le sue precarie condizioni di salute, al momento delle sue seconde nozze fosse molto vulnerabile. E io attribuisco alla sua fragilità quella scelta che ci lasciò smarriti. Non tanto per la differenza di età che lo divideva da Carmen, ma piuttosto per le convinzioni di papà che diceva spesso: “Mi risposerei soltanto se Gesù Cristo tornasse sulla terra”.

Due anni dopo Paternostro è scomparso, e la vedova Di Pietro ha allacciato una relazione con Giuseppe Iannoni, da cui ha avuto i due figli Alessandro e Carmelina. La coppia, tuttavia, si è separata nel 2017.

Nel 2018, poi, si è fidanzata, come rivelato dal magazine Spy, con un modello di 11 anni più giovane di lei, Antonio Rivano. Tra i due la storia si è conclusa con l’uomo che ha accusato la showgirl di averlo usato.

Nel 2019 infine ha avuto una relazione con Matteo, di 29 anni in meno di lei. È venezuelano e fa il personal trainer. La Di Pietro lo aveva svelato al magazine Grand Hotel, ma tra i due non è continuata. Attualmente è single, e ha anche espresso la volontà di partecipare anche a Uomini e Donne, chiedendo direttamente a Maria De Filippi.

Sul suo profilo Instagram ama condividere le sue passioni: l’esercizio fisico, il mare, la palestra e… mettere in mostra le sue forme e il suo décolleté!

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro

Nel corso de L’Isola dei Famosi 2022, ha mostrato il suo lato di madre protettiva nei confronti del figlio Alessandro, che partecipava insieme alla madre al reality. Dopo la fine dello show, ha raccontato che ha imposto 3 regole al figlio mentre non è a casa ed esce con gli amici.

Dove abita Carmen Di Pietro e quanto guadagna

Carmen Di Pietro dovrebbe abitare nella città di Roma anche se da questo punto di vista non ci sono informazioni più precise.

Per le sue ospitate tv, nei programmi pomeridiani o serali, Carmen Di Pietro percepisce un gettone anche se non è noto per quale cifra.

